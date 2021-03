Queda bloqueado el Canal del Suez al atascarse dentro un gigantesco buque taiwanés

Lo que nos falta.

El Ever Given, un gigantesco buque carguero con bandera panameña, encalló la mañana de este martes en el Canal de Suez (Egipto), bloqueando por completo el tránsito en ambos sentidos de lo que es una de las vías de comercio marítimo más importantes a nivel mundial.

Propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, el carguero provenía de un puerto malayo y llevaba rumbo a Rotterdam (Países Bajos), cuando a su paso por el estrecho que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo quedó atascado, provocando el cierre del canal y el atasco de muchos barcos mercantes.

You know that feeling when you stall at the lights and hold up traffic? This is a bit like that. A big boat is stuck in the Suez Canal and the queue is quite something. https://t.co/UZRiM6K98u pic.twitter.com/hSj4oR9AtP

— Jack Stilgoe (@Jackstilgoe) March 23, 2021