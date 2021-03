El cierre del Canal de Suez afecta ya a la cadena de suministro global y a los precios de gas y petróleo

Un desastre, aparentemente inimaginable, que nos va a salir muy caro. A todos.

El enorme portacontenedores MV Ever Given aún se encuentra encallado en el Canal de Suez, bloqueando el tránsito en ambas direcciones.

Más de 200 buques —que transportan todo tipo de productos, desde alimentos hasta petróleo y gas— se acumulan ahora a ambos extremos de esta importante vía marítima, lo que podría retrasar el suministro de productos y afectar la economía global.

El estrecho Canal de Suez, cuyo ancho en algunas partes es inferior a 205 metros, conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y constituye una vía de transporte crucial, por la que pasa alrededor del 30 % del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12 % del comercio global de mercancías.

Entre tanto, los trabajos para liberar el MV Ever Given, que este martes quedó encallado como consecuencia de los fuertes vientos (según la versión de la compañía operadora del carguero) podrían durar días o incluso semanas.

Las autoridades de Egipto, a su vez, suspendieron de momento la navegación por el canal. Todo ello podría afectar la cadena de suministro global, que aún no se ha recuperado de las interrupciones y retrasos a causa del covid-19.

El bloqueo del Canal de Suez durante un período prolongado de tiempo podría resultar en «interrupciones significativas del comercio mundial, en un aumento disparado de las tarifas de envío, una mayor subida de las materias primas energéticas y un repunte de la inflación mundial», según advirtió el estratega de JPMorgan, Marko Kolanovic, recoge CNBC.

Las demoras en el transporte podrían afectar todo tipo de productos, incluidos los suministros de energía, lo que significa que los precios del gas también podrían subir.

Por otra parte, si el retraso se prolonga, muchos barcos podrían cambiar de ruta y circunvalar África, lo que implicaría como mínimo una semana más de navegación y causaría aún más retrasos.

«El impacto inmediato de las demoras en el canal se centrará en el comercio europeo-asiático, agregando retrasos a las cadenas de suministro ya interrumpidas que afectan los suministros de petróleo y productos refinados», señaló la economista senior de ING, Joanna Konings.

Entre el 5 % y el 10 % del petróleo que se transporta por mar pasa a través del Canal de Suez, lo que significa que, por cada día que un barco permanece atascado, retrasa el envío de otros 3 a 5 millones de barriles de petróleo por día.

El varamiento del MV Ever Given contribuyó a que los contratos para el crudo Brent y el WTI subieran alrededor del 6 %.

Además, el contrato de futuros a un mes de Brent de referencia internacional obtuvo el miércoles «su mayor ganancia en un día en casi un año para cerrar en 64,41 dólares», de acuerdo con Arctic Securities.

No obstante, al día siguiente los precios del petróleo bajaron tras una nueva ronda de restricciones por el coronavirus en Europa que reavivó las preocupaciones sobre la demanda.

Mientras tanto, S&P Platts informó de que varios petroleros que transportan combustible para aviones y gasóleo también están atrapados ante las entradas del Canal de Suez, al igual que petroleros vacíos que esperan cruzarlo para cargar petróleo en el mar del Norte.

Varios expertos, no obstante, coinciden en la temporalidad del impacto en los precios del petróleo y otros productos tras el embotellamiento en el Canal de Suez.

«Creemos que el incidente genera sobre todo ruido en el mercado y debería permanecer sin ningún impacto fundamental duradero», señaló el analista del banco Julius Baer, Norbert Rucker.

La vicepresidenta de Wood Mackenzie, Ann-Louise Hittle, también indicó que unos días de demoras en el transporte del crudo o productos a Europa y EE.UU. a través del Canal de Suez no deberían tener un impacto prolongado en los precios en esos mercados.

