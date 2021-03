Logran desencallar el buque ‘Ever Given’, que bloqueaba el Canal de Suez desde hace una semana

Terminó la pesadilla.

Las maniobras para intentar reflotar el buque ‘Ever Given’, encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado, han tenido éxito la madrugada de este lunes 29 de marzo de 2021.

Así lo ha confirmado el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping, que ha detallado que el buque ha sido reflotado a las 4.30 hora local y que el buque «está asegurado».

El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabi, había anunciado en la madrugada de este lunes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes que han operado desde cuatro direcciones diferentes.

A pesar de haber conseguido desencallar al buque, por el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo.

El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos.

El teniente general Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, ha explicado que se han usado 10 locomotoras en las operaciones. Dos han tirado la proa del barco hacia el norte, mientras 4 locomotoras han empujado la popa hacia el sur.

El siniestro había provocado el colapso de la vía marítima, generando una crisis a nivel mundial de grandes dimensiones, y no ha sido hasta las 4.30 horas, en horario local, el momento en el que los operarios de reflote han logrado liberar al buque tratando ahora de asegurar el paso y reactivar la actividad en el canal.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021