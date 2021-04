Vea en vivo y en directo como este antisistema cae de lo alto y se estrella contra la acera

A pulso y no es broma, porque a pulso subía Kevin Clarke y a pulso se ganó el tremendo cacharrazo.

En aliviío del antisistema, hay que subrayar que sigue vivo, lo que no es poco, viendo la escena.

El tipo, que tiene 32 años, tuvo que ser hospitalizado este viernes, 2 de marzo de 2021, en Nueva York después de sufrir una terrible caída desde más de 9 metros durante una protesta anticapitalista en la ciudad de los rascacielos.

Tal y como recoge TMZ, los hechos ocurrieron cuando el manifestante empezó a escalar por la fachada de un edificio del banco Chase en la Gran Manzana.

Cargado con aerosoles de pintura, su intención era realizar pintadas en la fachada, pero conforme fue ascendiendo, Clarke fue perdiendo el control hasta que llegó un momento en el que se precipitó.

Protester Just Fell off the building while climbing Chase Bank in Manhattan to #StopLine3 pic.twitter.com/Un5kgxV8Du

— @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) April 2, 2021