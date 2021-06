Un ‘negocio de bigotes’ que esquiva la torpeza de Pedro Sánchez y sobrevive a las restricciones de Sanidad

"La cachimba no es una moda, es cultura que ha llegado a España para quedarse", asegura Ahmad Razo.

Desde hace años su crecimiento en España es gradual, pero ha sido ‘gracias’ al confinamiento severo -decretado a mediados de marzo del pasado año- cuando se registraba la mayor demanda de este tipo de consumo, con un crecimiento exponencial en los Estancos, al tiempo que caía el consumo de tabaco tradicional.

Estamos hablando de las cachimbas, pipas de agua o shishas; que están viviendo una etapa dorada en nuestro país, pese a las restricciones que el Gobierno de Pedro Sánchez y muchas comunidades están imponiendo en su consumo en establecimientos públicos y las trabas que Sanidad pone a este tipo de hábito, al que pone la lupa y siembra las dudas sobre los perjuicios para la salud y transmisión de la pandemia.

En Periodista Digital hablamos con uno de los empresarios del sector, Ahmad Razo, afincado en Madrid y CEO de la potente firma Mr. Shisha. Razo nos habla del aumento de ‘cachimberos’ y considera que “España es un reflejo del mundo y todas las culturas se van uniendo y mezclándose, como árabe que soy y con más de 15 años que llevo fumando cachimba te diría que la cachimba no es una ‘moda’, sino una cultura que ha llegado a España para quedarse”.

El confinamiento, como hemos dicho, supuso un boom para su negocio y Ahmad nos cuenta que “ha habido un antes y después como cualquier negocio, date cuenta que hay mucha gente que no tiene cachimba en casa pero si fumaba en locales de shisha o restaurantes y con el confinamiento hubo un repunte en las ventas online, he de decir que las estadísticas del año pasado no se pueden comparar con otros años porque fue un año raro para todos”.



Ahmad Razo.

El CEO de Mr. Shisha aborda sin tapujos el tema de la criminalización que muchas autoridades hacen del consumo de las pipas de agua: “desde mi punto vista, y con dos personas ancianas en casa, la pandemia la sufrimos todos y está en nuestras manos salir de esta pesadilla. No pienso que la cachimba sea el foco de contagio siempre y cuando se lleven las medidas de seguridad e higiene necesarias como pasa en cualquier otro sector”.

«Los locales que ofrecen servicio de shisha han ido adaptándose a las medidas exigidas por Sanidad»

Y habla abiertamente en contra de la prohibición de su consumo en locales. “Como consumidor y empresario que soy creo que no está justificado, ya que dada la legislación actual de pandemia la mayoría de los locales que ofrecen servicio de shisha han ido adaptándose a las medidas exigidas por el Ministerio de Sanidad incorporando métodos de desinfección y cumpliendo las normativas actuales. Date cuenta que detrás de este mundo hay muchas personas que se están ganando la vida”, explica.

En cuanto a su empresa nos habla de sus retos próximos y explica a PD que “somos una empresa joven que apenas llevamos cuatro años y hemos ido avanzando poco a poco para cubrir todas las necesidades del consumidor y el gran reto que tenemos ahora es el lanzamiento de nuestra propia marca de tabaco de shisha”.

Pueden seguir a Ahmad Razo en su cuenta de Instagram @ahmadrazo.