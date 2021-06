Twitter pasa factura a Garamendi (CEOE) y no se cree su lacrimógena rectificación tras apoyar los indultos

Dicen que la primera impresión es la que vale.

Y Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, metió el remo a base de bien el 17 de junio de 2021 cuando en una entrevista en TVE dio la «bienvenida» a los indultos a los golpistas del 1-O.

Minutos después y en los días sucesivos, el líder de los empresarios españoles, intentó matizar sus palabras y esgrimir que él estaba siempre en la senda de la Ley y de la Constitución.

Sin embargo, el mensaje primigenio era el que había quedado instalado en el subconsciente colectivo y, por tanto, por más aclaraciones o enmiendas que quisiera realizar estas iban a ser intentonas estériles.

De ahí que en la jornada del 23 de junio de 2021, después de varias jornadas sufriendo una auténtica presión, Garamendi se vino abajo durante la celebración de la asamblea anual de la CEOE.

El presidente recibió una cerrada ovación por parte de los asistentes a la cita y este no tuvo más remedio que dar unas breves explicaciones sobre lo sucedido.

Garamendi aprovechó, eso sí, para acabar culpando al mensajero, es decir a los medios de comunicación, de haber reinterpretado sus palabras en TVE:

Todos los que me conocéis sabéis que siempre he defendido el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la unidad de España y la monarquía parlamentaria. Se han utilizado unas palabras no literales de media hora de entrevista. Se ha cogido el rábano por las hojas.