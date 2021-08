La ‘Ayusomanía’ salta a la economía: la presidenta de Madrid tiene su propia criptomoneda, la ‘Ayusocoins’

Isabel Díaz Ayuso sigue convirtiéndose en un fenómeno renovador tanto de la política, como de la moda y ahora de las criptomoneda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue inspiración para las ‘Ayusocoin’, una criptomoneda creada por Íñigo González, ingeniero experto en tecnología y Big Data.

Hasta la fecha se han lanzado 47.000 millones de ‘Ayusocoins’, a razón de 1.000 por cada ciudadano español. En principio, cualquier persona que desee acceder a las monedas virtuales puede hacerlo, pero no podrá tener en su poder más de 10.000 unidades.

González ha pasado tres meses desarrollando la criptomoneda, cuyo fin no es económico, si no formativo, según indica Vozpópuli.

«Los ‘Ayusocoins’ no buscan en principio que se especule con ellos. Por eso he puesto un máximo de 10.000 unidades por persona. Su demanda es la misma que el colectivo de profesionales y amantes del mundo ‘cripto’. Lo único que pretendo con esto es que los políticos comprendan cómo funciona el mundo ‘cripto’, que no se vea como algo complejo o fraudulento, sino como lo que realmente es: tecnología», explica al citado medio.