Esta es la lista de las familias más ricas del mundo y los Walton encabezan el ranking

No se dejen llevar por la envidia, que no soluciona nada. Consuélese pensando que quizá no son felices.

En el último ‘ranking’ de riqueza elaborado por Bloomberg han nombrado a las familias que poseen las mayores fortunas del mundo, muchas de las cuales presumen de mantener un patrimonio sólido a través de varias generaciones, incluso pese a las adversidades como la pandemia del covid-19.

La familia Walton, propietaria de la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo Walmart, encabeza el listado anual de los más ricos con una fortuna de 238.200 millones de dólares. Pese a que este año vendieron acciones por 6.000 millones de dólares, los descendientes de Sam Walton aún controlan el 48 % de las acciones después de tres generaciones.

En el segundo puesto se ubica la familia Mars, cuya riqueza proviene sobre todo de sus negocios en la industria de la confitería con populares marcas como M&M’s, Milky Way y Snickers, además de productos para el cuidado de mascotas. Después de cinco generaciones su patrimonio alcanza los 141.900 millones de dólares.

Los Koch, que dirigen un emporio industrial en diversas áreas como el petróleo, la química y la energía, ocupan la tercera posición con una fortuna de 124.400 millones de dólares.

En los 10 primeros lugares también se encuentran los propietarios de la casa de moda francesa Hermes (111.600 millones), la familia real Al Saud de Arabia Saudita (100.000 millones), los Ambani de la India (93.700 millones), la familia Wertheimer propietaria de la casa de moda Chanel (61.800), la familia Johnson propietaria de Fidelity Investments (61.200 millones), los dueños de Thomson Reuters (61.100 millones) y los herederos de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim (59.200 millones).

La lista excluye a los multimillonarios de primera generación, a aquellas fortunas controladas por un solo heredero y a familias cuya fuente de riqueza es demasiado difusa y difícil de rastrear como los Rockefeller.