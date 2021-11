El ‘Plan Circular’ de Banco Santander, distinguido como buena práctica del Pacto Mundial

La búsqueda de perfiles digitales por parte de las empresas ha aumentado en los últimos años y estas nuevas profesiones se han convertido en una salida para muchos jóvenes. El Plan Circular Fundación Universia de Banco Santander, que acaba de recibir la aprobación como buena práctica del Pacto Mundial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, es una alternativa de pago innovadora y comprometida con la empleabilidad de estudiantes y profesionales a través el acceso a un bootcamp o programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales.

Las formaciones bootcamp son un método eficaz y transformador para adquirir conocimientos digitales, lo que permite cambiar la vida profesional de alguien en pocos meses. Esta tendencia formativa está directamente conectada con las nuevas necesidades tecnológicas de las empresas, proporcionando los conocimientos y las habilidades que demanda el mercado de trabajo. Según el informe Tech Cities 2021, elaborado por la compañía de recursos humanos ManpowerGroup, la demanda de perfiles tecnológicos en España se duplica cada dos años. Y las profesiones más solicitadas son de expertos en ciberseguridad, en inteligencia artificial y análisis masivo de datos, en cloud computing e ingenieros DevOps. Se trata de profesiones que cuentan con una tasa de inserción laboral muy alta y una banda salarial por encima de la media.

Fundación Universia apuesta por incluir el Plan Circular como ejemplo de buena práctica en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible, con un doble objetivo: por un lado, participar en la mejora de la difusión de los ODS y, por otro, anticipar el coste de la formación a los estudiantes, como solución de acceso a una formación de bootcamp. Con la distinción de buena práctica, la Red España del Pacto Mundial, que agrupa a las entidades españolas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ha incluido en la plataforma COMparte este programa como alternativa de financiación innovadora y responsable.

Los estudiantes que acceden a este plan devuelven el importe del curso en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento de 40 meses, sin intereses (no se trata de un préstamo, ni un crédito) y solo si consiguen un empleo y el salario supera los 18.000 euros brutos anuales. Su funcionamiento es circular, es decir, el 100% del dinero devuelto por el estudiante irá destinado a la formación de otros nuevos participantes. Además, el programa favorece a los colectivos más vulnerables, como desempleados, rentas bajas u otras situaciones económicas desfavorables. También busca promover la diversidad e inclusión en las profesiones de alta demanda, con especial atención a las personas con discapacidad.

“En Santander trabajamos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Con este Plan Circular queremos que la falta de recursos económicos no frene el acceso a una formación de calidad para carreras de alta empleabilidad. El Plan Circular es una solución responsable que alinea los objetivos de los distintos agentes y además tiene el añadido que el estudiante sabe que solo pagará cuando tenga un salario y que lo que devuelva ayudará a más personas”, explica Javier Roglá, director Global de Santander Universidades y Universia y vicepresidente de Fundación Universia.

La formación de los participantes corre a cargo de instituciones que son un referente en formación intensiva en las especialidades más demandadas, como Ironhack, The Bridge, KeepCoding devCamp by Bottega, Hack a Boss y Wild Code. A través de un curso de alto rendimiento, los alumnos desarrollan sus competencias en distintos ámbitos tecnológicos: desarrollo Web, Mobile, Big Data & Machine Learning, Blockchain, Devops (un conjunto de prácticas que combinan desarrollo de software y las operaciones) o Ciberseguridad.

Los programas bootcamp están basados en un modelo de aprendizaje experiencial learning by doing, orientados a obtener habilidades prácticas en un plazo de entre uno a tres meses. Esta formación no requiere de experiencia ni conocimientos previos. Lo único que se necesita es estar convencido de que se quiere dar un giro a la vida profesional, motivación para el cambio y dedicación para adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarias durante los meses que dura el programa. El pasado año, Fundación Universia desarrolló un proyecto piloto, que demostró una alta empleabilidad de los participantes, con cerca del 80% de inserción laboral en el sector de las nuevas tecnologías a los pocos meses de finalizar su formación. Participaron en total 20 estudiantes en dos formaciones bootcamp diferentes en España y Portugal y el 100% lo recomendaría. La entidad aspira a otorgar 450 acuerdos de este tipo en tres años.

Para acceder al Plan Circular hay que matricularse en un bootcamp y escoger si en lo que se quiere trabajar es en programación, diseño, data, ciber… y qué formato se ajusta mejor a la persona: full-time o part-time. También hay que elegir la escuela donde cursarlo. Este programa creado por Fundación Universia ha sido posible gracias al soporte de la Unión Europea (UE), a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del FEIE es ayudar con financiación de apoyo e implantar inversiones productivas en la UE, así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

Banco Santander es líder en banca responsable. A través de Santander Universidades, cuenta con un ambicioso programa de apoyo a la educación superior: ha invertido más de 2.000 millones de euros y ha concedido más de 630.000 becas y ayudas desde su puesta en marcha. Pero también es una de las grandes empresas internacionales que más apuesta por la innovación. La entidad tiene en marcha un plan de inversión en IT y digitalización de 20.000 millones de euros en cuatro años (2019-2022) para convertirse en uno de los principales protagonistas de la revolución digital que está trasformando el sector.