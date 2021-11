El ‘Financial Times’ describe la España de Sánchez con dos palabras: «País rezagado»

Palo y en toda la boca del Financial Times a Pedro Sánchez y sus compinches.

El tItular es brutal: «Spain’s delayed recovery: why it became a eurozone economic laggard«.

El prestigioso diario económico británico publica un amplio artículo para analizar la situación económica de España, cuya recuperación dice que está “retrasada”, y en el que llega a calificar al país como un “rezagado económico” de la eurozona.

El rotativo explica que el débil gasto de los hogares y el cuello de botella en la cadena de suministros están afectando a la recuperación después de la pandemia.

El inicio del texto del Financial Times es demoledor:

“A medida que las economías más grandes de la UE se recuperan de la crisis del coronavirus, una se queda muy atrás: España”.

El diario asegura que este país “está progresando mucho menos que otros miembros de la eurozona en la recuperación de los niveles de producción prepandémicos”.

Subraya que la diferencia entre su nivel actual y el que tenía a finales de 2019 es un “abismo” más que una “brecha”.

El periódico británico asegura que “España tiene algunas de las tasas de infección más bajas de Europa”, pero alerta de que “eso no parece estar proporcionando un impulso económico en relación con sus vecinos”.

Raymond Torres, economista jefe de la fundación de cajas de ahorros de España, apunta tres razones principales que explicarían todo eso:

“El consumo doméstico vacilante; el aumento de los precios de la energía que ha contribuido en gran medida a la inflación; y un retraso en el uso del fondo de recuperación de la UE”.

El Financial Times plantea que ahora la cuestión más importante es saber cómo este retraso en la recuperación puede dañar las perspectivas a largo plazo del país.

Torres explica en el reportaje que los hogares españoles se han mostrado reacios a gastar lo ahorrado durante la pandemia debido a la “sensación de precariedad”, dado que aproximadamente una cuarta parte de los trabajos son temporales, y al impacto de los precios de la energía .

El rotativo señala que el Gobierno insiste en que la recuperación es fuerte y no necesariamente se refleja en las cifras del PIB, mientras que otros expertos apuntan a que “durante décadas la economía española se ha quedado rezagada respecto al resto de Europa” y que “sus vaivenes son más violentos, con mayores subidas y caídas más pronunciadas”.

Weak household spending and supply chain bottlenecks are weighing on the post-pandemic rebound

BY Daniel Dombey