Un PSOE plagado de enchufados critica que Iberdrola cambie a la exministra Tejerina (PP)

Iberdrola cambia de consejo de administración a la exministra Isabel García Tejerina (PP) y es criticada por un PSOE con decenas de enchufados en cargos similares

Dirigentes socialistas rebosan los consejos de administración de las empresas españolas más importantes y de la Sepi. Y, lo que es peor, sin formación.

Ex dirigentes socialistas han ido dejando la política para engrosar las filas de los consejos de administración de las grandes empresas españolas.

La Presidencia de Red Eléctrica, cuyo primer accionista es el Estado (tiene un 20%), nos topamos con la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que llegó al cargo en febrero de 2020. Hay que recordar que Corredor fue compañera de escaño de Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid y cuyos conocimientos del sector eléctrico son nulos.

O Jordi Sevilla. Porque Corredor llega a ese puesto en sustitución del también ex ministro socialista Jordi Sevilla. Su sueldo durante 2020 fue de 469.000 euros, según la la CNMV. Y, efectivamente, duró pocos meses después de graves errores de gestión.

Precisamente en el consejo de Red Eléctrica figuran más cargos socialistas como la ex diputada del PSOE Maite Costa (con una retribución de 175.000 euros en 2020) como representante de la SEPI. También en representación del Estado se encuentran el que fuera presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre 2010 y 2012, Ricardo García Herrera (3.000 euros), y la directora de Participadas de la SEPI, Mercedes Real (131.000 euros).

El 29 de junio la compañía señaló la entrada de otros dos nuevos consejeros que en el pasado fueron políticos y que proceden concretamente de la órbita socialista: Elisenda Malaret, representante del PSC en el Congreso entre 2004 y 2008, y Marcos Vaquer, director general de Urbanismo del Ministerio de Vivienda en la misma época.

Distinto es Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía, diplomado en Energía, ha gestionado diversas multinacionales a lo largo de su carrera profesional. Su fichaje por Iberdrola es uno de los únicos justificados.

La verdad es que la mitad de los citados no tienen formación académica suficiente para gestionar una pyme. Y la inmensa mayoría de los socialistas en consejos de administración no tienen ni idea del sector en el que están inmersos.

Marc Murtra, jefe de Gabinete de Joan Clos en el Ministerio de Industria fue nombrado en mayo presidente no ejecutivo de Indra: 550.000 euros anuales

En el Consejo de Administración de Indra aparecen más de tres ex políticos socialistas: el exministro de Industria, Miguel Sebastián; el exdiputado Antonio Cuevas y Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: 112.500, 120.000 y 119.000 euros en 2020. El ex ministro de Industria y Cuevas fueron nombrados en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que la ex secretaria es consejera independiente.

Enagás, la compañía participada por la SEPI también alberga ex ministros socialistas. El operador de gas nombró como consejeros en representación de la SEPI al exministro socialista de Fomento José Blanco (69.000 euros de retribución en 2020) y al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Industria, José Montilla. Junto a ellos también figuran el asesor de Podemos Cristóbal José Gallego (69.000 euros), el exdiputado socialista Santiago Ferrer Costa (160.000 euros) y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora (160.000 euros).

Asimismo, su presidente, Antonio Llardén (2,118 millones), también ocupó cargos de responsabilidad en el Gobierno de Felipe González

En Ebro Foods, donde la SEPI posee el 10,36% de las acciones, nos encontramos a la subdirectora de Participadas de la SEPI María Jesús Garrido y también la socióloga Belén Barreiro (180.000 euros en 2020). Fue responsable del Departamento de Análisis del Gabinete de La Moncloa durante el primer gobierno de Zapatero y presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2008.

La propia SEPI está presidida desde marzo por Belén Gualda, ex alto cargo de la Junta de Andalucía. José Luis Navarro, exconsejero en la Junta de Extremadura, es el presidente de Enresa y percibió por ello 170.000 euros el año pasado. Por su parte, el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fue nombrado en octubre de 2020 como presidente de Hispasat.

El presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, con un sueldo de casi 200.000 euros.

Los ‘podemitas’ no se libran. Manuel Lago, exdiputado por En Marea y actual asesor de la ministra Yolanda Díaz es consejero en Navantia, y tres filiales de la naviera, SAES, Sainsel y Cetarsa, están presididas respectivamente por los exsenadores socialistas Joaquín López Pagán (119.369 euros brutos); Susana Hernández y Juan Andrés Tovar (119.000 euros brutos).

Finalmente, en Aena, gobierna Maurici Lucena, exdiputado del PSC en el Parlament. Además de los clásicos de siempre, Trinidad Jiménez o Javier de Paz en Telefónica.