J.A. del Olmo: El oscuro patrimonio del ‘testigo’ que busca desestabilizar Iberdrola

Vamos a ver, ¿quién controla al ‘controller’? Si en tus 42 años de trabajo consigues amasar una fortuna de 36 inmuebles, que la cosa da casi a uno por año, es que o cobras mucho en tu empresa o eres muy listo o es que hay algo ‘chungo’.

Del Olmo es el testigo falso, con una prueba falsa, que lleva injustamente a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, al banquillo.

José Antonio del Olmo, llegó a ser director de Control de Funciones Corporativas en Iberdrola, el último paladín de las facturas de la casa, para que nos entendamos. Un gerifalte de la casa pero tampoco tanto. Pero, además, es el principal testigo contra la eléctrica sobre el que se ha montado la acusación de que la empresa pagó bajo cuerda a Villarejo para que espiase a sus rivales industriales.

Recientemente, hemos podido leer en prensa que ¡se le caen los inmuebles de los bolsillos!. No le caben. El supervisor ha llegado a amasar 42 inmuebles que se distribuyen por diferentes localidades de España.

Lo primero que se me viene a la cabeza, es que yo quiero trabajar en Iberdrola. Si con los sueldos que reparte la vasca le dio para tanto, pues que me apunten. Pero, es que lo suyo era para que lo reconociesen en la casa pero no como para retirarse tras un año visando facturas. Entonces, ¿de dónde saca para tanto como destaca?, que diría Lina Morgan. Él dice que fue muy listo, que invirtió muy bien y que las subastas de pisos hicieron el resto.

Lo que conocemos de él por la prensa es que al mes de haber revisado unas facturas que consideró ‘sospechosas’ registró ante un notario un informe en el que había informado supuestamente a su jefe. Y claro, para darle peso al asunto decidió arrimarse a la fotocopiadora y hacer duplicados de documentos de la empresa.

Del informe en cuestión, la empresa no tiene noticias, cosa rara teniendo en cuenta que se trata de unas de las principales corporaciones del mundo y todo está registrado. Sobre todo, lo que tiene que ver en cosas de facturas. Y, de lo segundo, el propio Del Olmo obtuvo acuse de recibo del juzgado Mercantil no1 de Bilbao cuando el 30 de septiembre lo condenaba por el robo de documentación.

El causa del ‘controller’ tiene una pinta muy extraña porque, por lo que se ha ido publicando, el supervisor dice una cosa y la contraria dependiendo de cuándo se le pregunte y qué instancia judicial le interrogue. Que le pregunta el juzgado de Bilbao, pues dice que tenía la certeza de que el famoso informe contenía información sobre irregularidades; que lo hace la Audiencia Nacional la cosa ya no es para tanto. Lo mismo ocurre cuando se le interroga sobre si el notario llegó a conocer el contenido de lo que se le encargó custodiar. Mientras que por un lado declara que si, el acta notarial señala todo lo contrario. Un poco kafkiano, la verdad.

Y con estos mimbres, además, de con el ‘ánimo’ que le insufló algún que otro enemigo íntimo del presidente de la compañía y más de una decisión judicial más que cuestionable se ha alimentado el caso. Y así estamos, con la principal empresa española, con el permiso de Inditex que juega en otra liga, acusando el golpe mientras sus rivales internacionales se frotan las manos y la posición de España se erosiona por todo el globo.

Hay quien dice que detrás de todo el asunto hay un ‘intento’ de asalto de la compañía, de hacerla cambiar de manos. Veremos, tan sólo hay que esperar para comprobarlo. Para este ‘affair’, seguro que no hará falta ningún ‘controller’ que lo supervise. Los medios se encargarán de contarlo.