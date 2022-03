Marta Ortega cogerá las riendas de Inditex en abril

En noviembre 2021 se anunció que Pablo Isla diría adiós a Inditex tras llevar 17 años trabajando en la empresa gallega. Ahora, el 1 de abril de 2022, se conoce que la hija del fundador, Marta Ortega, será la presidenta no ejecutiva de Inditex. No estará sola, ya que vendrá acompañada por Óscar García Maceiras como consejero delegado.

La firma realiza el cambio cuando alcanza beneficios récord, además de un incremento de su valor bursátil en 52.000 millones desde 2005 y casi de 6.500 tiendas repartidas por todo el mundo.

Marta Ortega lleva quince años trabajando en diferentes áreas de Inditex, pero sobre todo, consiguió reforzar la propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Consiguió campañas con reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, y el lanzamiento de nuevas colecciones ‘premium’, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Durante su nombramiento como presidenta, mostró su agradecimiento a su antecesor, Pablo Isla, por todo el trabajo realizado durante casi dos décadas. También confesó que se siente «profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer«.

«He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria»