Ministros del Gobierno de España reconocen que son “esclavos de Podemos” en relación a su propuesta eléctrica europea

El Gobierno de España, destacados altos cargos del Ejecutivo, han reconocido la incomodidad de tratar de sacar adelante una propuesta que tiene todos los visos que será rechazada por la Comisión, fruto de la presión que ejerce sobre el PSOE el acuerdo con Podemos. Más impuestos o nacionalización son las consignas de Podemos que parecen pertenecer a otro siglo.

Un acuerdo donde uno de los puntos señala que hay que acabar con la sobrerretribución (conocida como ‘beneficios caídos del cielo’) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente». La solución de Podemos es un impuesto de sociedades extraordinario (por cierto, ilegal) o la nacionalización de la generación eléctrica.

El Gobierno de España, preso del pánico, tuvo la ocurrencia de pedir en el seno del Consejo Europeo una salida parcial de España y Portugal del mercado eléctrico europeo. Parece que esta propuesta satisface en parte a Podemos. Topar el gas para producir electricidad más barata y que la diferencia sirva para compensar a las gasísticas con una transferencia de renta desde las eléctricas.

Tal disparate que rompe a la Unión Europea, aunque sea temporalmente, parece que no está nada bien visto por el principal órgano de la Unión: la Comisión Europea. Son demasiadas las objeciones que las autoridades comunitarias imponen a la idea de un Gobierno más preocupado por subsistir que por la factura de tan solo un 20% de los consumidores eléctricos. Poner un precio de 30 euros al gas para producir electricidad barata, compensando a las gasísticas a través de transferencias de las eléctricas.

El Gobierno de España, convencido que un nuevo revés europeo les haría caer en el ostracismo electoral, está amenazando a la Comisión Europea con vetar todo tipo de medidas, especialmente el paquete sostenible ´Fit for 55´, si no pone en práctica la propuesta del PSOE. O eso o… el acuerdo con Podemos. Intervención o nacionalización.

El grado de tensión en Bruselas se multiplica. El mismo lunes ya hubo una protesta formal por parte de algún funcionario en relación a que el Gobierno de España estaba mintiendo en relación a beneficios caídos del cielo de las eléctricas que no había por ningún lado.

A esto se añade las amenazas de España que han venido a empeorar la situación. No es fácil convencer a las autoridades comunitarias de que rebajar la electricidad en España -y no en el resto de países de la UE-, no es una ayuda de estado a las ramas electrointensivas. Pero es menos fácil si se amenaza con vetar otras medidas. Incluso las medioambientales.

Un Gobierno preso de Podemos y de un acuerdo que firmó a sabiendas de que no decía la verdad sobre las eléctricas y que, hoy por hoy, pone en peligro la unidad europea del mercado eléctrico.