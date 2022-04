Las diez consecuencias económicas de la ministra ecolojeta

Muchos de los ministros del actual Gobierno tienen en común una extensa y ampliamente difundida opinión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera: “Es una troublemaker”, nos dicen. No sale de una, cuando mete en otra al presidente del Gobierno y provoca, a cada solución, un problema.

Es el vivo ejemplo del ´cuñadismo´ medioambiental. Algunos la llaman la ministra ´ecolojeta´. Pero, ojo, con las cosas de comer no se juega. La ministra que más ha hecho a favor del carbón y en contra de la transición ecológica, al contrario de lo que viene grabado en su cartera, nos está acarreando serios problemas como país.

En primer lugar y por primera vez desde 1986, España ha pedido salirse de una parte de la Unión Europea con el fin de convertirse en una isla energética. Es lo que se ha venido en llamar en Bruselas el Iberexit. En Europa, dicen, no se les va a olvidar este movimiento contrario a sus tratados y que tuvieron que admitir por las amenazas de veto por parte de España.

En segundo lugar, Ribera pidió topar el gas en 30 euros y los de la Comisión le han dicho que ´verde las han segao´, que qué es eso de subvencionar a las familias españolas, cuyo precio de la electricidad, está más barato en España que, por ejemplo, en Francia. Que qué es eso de subvencionar a las empresas españolas cuyo precio por kilowatio hora es más barato en España que en la media de la Unión. Tras una desesperada visita de la ministra a Bruselas, la comisaria de la Competencia, Margrette Verstager, ha accedido a que España y Portugal puedan topar el precio del gas a casi el doble: 50 euros. El descrédito es ya evidente.

En tercer lugar, el problema de España es que al ministro Soria no se le ocurrió más que la temeridad de hacer que la tarifa regulada, la PVPC, la que tiene el 20% de la demanda eléctrica, quedara unida a los precios internacionales. Disparados estos, las familias más vulnerables, pagan un dineral por su consumo sin que el Gobierno del PSOE, con su ministra ecolojeta a la cabeza, no haya hecho nada. ¡Con lo fácil que es desenganchar la tarifa del precio mundial como ha hecho Portugal!

En cuarto lugar, la ministra, ni corta, ni perezosa, impone un tope al gas para ese 20% de la demanda eléctrica. ¿Y quién paga la diferencia a las empresas gasísticas? El otro 80% de la demanda eléctrica, es decir, la mayoría de los españoles.

En quinto lugar, muchos se preguntan por qué hay que financiar a las empresas gasísticas, que son las que verdaderamente tienen beneficios caídos del cielo. Repsol, sin ir más lejos, ha duplicado su beneficio, mientras Iberdrola España ve recortados los mismo en un -29%. Muchos apuntan maliciosamente a que consejeros de Enagás forman parte del consejo asesor de Ribera y de Calviño, en un ejercicio palmario de incompatibilidad a la vez que de incompetencia.

En sexto lugar, las empresas eléctricas tienen vendido ya a precio fijo plurianual el 80% de la demanda eléctrica. Luego si le suben el gas y tienen que mantener precios, la consecuencia inmediata es un contundente recorte de beneficios.

En séptimo lugar, no es verdad, como dice la ministra saliente en su turné diaria por todas las televisiones, que las eléctricas cobren al día a precio de gas lo que les cuesta más barato como la eólica o la solar. Y no es verdad porque el precio se fija por hora, y no por día, y las empresas eléctricas venden solar a precio de solar, eólica a precio de eólica y la electricidad producida por gas a precio de gas cuando toque.

En octavo lugar, las empresas españolas pagan 0.12 euros por kilovatio hora, mientras la media de las empresas de la UE es de 0,14 euros y en Alemania 0,18 euros. ¿Cuál es el problema?

En noveno lugar, el precio de la electricidad en España es más barato que en Francia, lo cual ha convertido a nuestro país en exportador neto al país galo de electricidad. Si abaratamos más una parte de la electricidad los franceses aprovecharán y comprarán energía subvencionada española. ¡Les estaremos regalando a los franceses 1.200 millones de euros que saldrán del bolsillo de la mayoría de los consumidores españoles!

En décimo lugar, la medida de la ministra subvenciona también el gas hasta la cantidad de 750 millones de euros. ¡La ministra antiecológica! ¿Cómo se puede subvencionar el carbón contaminante desde un ministerio de transición progresista? ¡No se puede ser más ecolojeta!