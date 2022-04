El magnate Elon Musk vendió más de 4 millones de acciones de Tesla después de confirmar la compra de Twitter

El nuevo propietario de Twitter y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, «vendió unos 4.000 millones de dólares en acciones de la empresa de vehículos eléctricos en los dos días posteriores a que la junta directiva de Twitter aceptase su oferta de compra», según informa el periódico ‘El Mundo’.

El 28 de abril de 2022, la Comisión del Mercado de Valores estadounidenses (SEC) publicaba unos documentos en los que se refleja la millonaria venta de Musk:

Tras hacerse públicas dichas cifras, el hombre más rico del mundo (según la revista Forbes), tuiteó: «No más ventas de acciones de Tesla después de hoy«.

El magnate compró Twitter, una de las redes sociales más populares del mundo, el 25 de abril de 2022 «después de que la empresa aceptara su oferta de compra por 44.000 millones de dólares«. Así, Musk denomina la red social como «la plaza digital del pueblo»:

Elon Musk, quien siempre se ha mostrado muy activo en esta red social, asegura ser un «defensor de la libertad de expresión en la plataforma» y, en este sentido, critica el sesgo ideológico izquierdista que se sobrevuela en la red social:

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022