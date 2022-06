¡Catástrofe económica! Fran Simón alerta de la terrible subida de precios que se avecina

El economista Fran Simón valora y critica la situación en la que se encuentra España y a la que debe hacer frente en septiembre en «La Segunda Dosis», de Periodista Digital. Más concretamente, asegura que «la tormenta perfecta» vendrá protagonizada por la subida de precios de los libros a la vuelta del colegio de los niños, los carburantes, que se encontrarán en unos precios totalmente desorbitados al estar casi más cerca de los tres euros, la subida del IPC y del Euribor.

Todo esto dará lugar a una «avalancha» de problemas que los españoles deberán hacer frente. Esta es la situación económica real en la que se encuentra España. Una España sumida en la pobreza debido a la mala gestión de Pedro Sánchez y a un gobierno totalmente incapaz. Y es que, según apunta el invitado, España se encuentra en unos valores de decrecimiento preocupantes, que colocan a España como el país de Europa que menos ha crecido. Más concretamente, solo se ha conseguido 400 euros en todos los años que lleva mandando Sánchez.

Algo a lo que Simón quiere hacer hincapié es en el encarecimiento de la gasolina, ya que, según los últimos datos recopilados, España paga la gasolina más cara.

«Nosotros pagamos la gasolina más cara porque el Gobierno no tiene conocimiento del propio mercado».

Según informa el economista, al no tener petróleo, España no tiene más remedio que refinar o incluso comprar producto refinado anteriormente. Lo verdaderamente alarmante es que Sánchez hace caso omiso de las soluciones que la Unión Europea propone ante situaciones como esta.

«Si usted me deposita en mis depósitos la gasolina, a lo mejor lo que tengo que hacer es no cobrar por ese depósito o cobrar un poco menos. Todas estas soluciones que la Unión Europea van poniendo y nuestro gobierno tan desastroso no pone encima de la mesa».