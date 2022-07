El hiperventilado ataque de Pepe Álvarez (UGT) contra la CEOE por advertir de la crisis: «¡A hacer puñetas, nosotros a disfrutar del verano!»

Crisis económica de caballo en España.

El IPC desbocado al 10,2%, el litro de la gasolina por encima de los dos euros, la luz y el gas se pagan a precio de oro y la creación de empleo es menor de lo que tenía que ser en estas fechas estivales.

Sin embargo, a Pepe Álvarez, de la UGT, lo único que le interesa es poder disfrutar del verano.

El secretario general de esta organización sindical lanzó un hiperventilado ataque contra la CEOE por el simple hecho de que esa organización vaticina una profunda crisis económica después de verano:

El verano es nuestro, nos lo hemos ganado. A los que dicen un día sí y otro también nos dicen que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa, quieren que hasta no pasemos bien el verano… ¡Qué se vayan a hacer puñetas! Vamos a disfrutar del verano porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. ¡Qué no nos quiten lo que nos hemos ganado! Y esto lo hacen porque quieren seguir acaparando riqueza unos pocos.

De hecho, en toda España tuvieron concentraciones frente a las sedes de la CEOE para exigir a los empresarios que regresen a la mesa de negociación colectiva.

En este acto, Pepe Álvarez advirtió de que se avecina un otoño «presidido por las grandes movilizaciones» de trabajadores para acabar con el bloqueo de la negociación para la revalorización de los salarios en un contexto de elevada inflación.

El líder de UGT advirtió severamente a la patronal de que «las organizaciones sindicales tenemos que movilizar a los trabajadores que están con los convenios bloqueados para que se llenen las calles, para que las fábricas y los centros de trabajo paren y consigamos romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios».

La reacción a las palabras de Álvarez no se hicieron esperar:

Después de escuchar a Pepe Álvarez (el sindicalista que me recuerda a un personaje del TBO) hablar de los explotadores de la hostelería me pregunto si toma algo en algún garito que no sea la cantina de la UGT.

— Luis Cebrian (@luisce61) July 6, 2022