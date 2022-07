Isabel Díaz Ayuso (PP) le clava otra a Pedro Sánchez (PSOE): está vez en la frente y desde Portugal

Una más y esta vez en la frente y no en la boca, porque Isabel Díaz Ayuso no hay día que no sacuda a Pedro Sánchez.

Y en esta ocasión, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid le mete al líder del PSOE donde más duele, porque este tipo de gestos se transforman en votos cuando llegan las elecciones.

Ayuso anunció este 14 de julio de 2022 una ampliación del 25% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos.

El pasado mes de abril tanto Ayuso como Enrique Ossorio declaraban que ampliarían la bonificación hasta el 20% como «propuesta razonable», que finalmente subirá al 25%.

Lo avanzó en una comparecencia ante los medios durante su viaje oficial a Lisboa, donde se ha reunido con el alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, y ha mantenido un encuentro con empresarios.

«Actualmente está al 15% entre los hermanos y 10% entre tíos y sobrinos, pero en cuanto esta medida se pueda aprobar en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, será efectivo al momento y empezará a beneficiar a más de 11.500 contribuyentes».

Además, señaló Ayuso que esto supondrá «un ahorro de 48 millones de euros» a los madrileños.

Ayuso viaja a Lisboa y Venecia

La dirigente del PP, en plena gira por algunas ciudades europeas en busca de fortalecer los lazos comerciales de Madrid, comentó que este era un «compromiso electoral» que adquirió con los madrileños el pasado 4M y que ponen ahora en marcha en un momento en el que también quieren deflactar los tramos del IRPF y que se aplica una reducción de medio punto en todos los tramos de este impuesto.

La presidenta enmarca esta medida en una «batería de propuestas de rebajas fiscales para acompañar a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellos ciudadanos que están en situaciones más difíciles en estos momentos».

De este modo, explicó el cambio con un ejemplo: