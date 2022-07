Ricardo Garrastazu: «Todos tenemos un empresario dentro»

Nuestro personaje de esta semana es Ricardo Garrastazu, socio fundador de Telepizza, Director General y fundador de Sales Hunters, la primera firma de Recursos Humanos dedicada exclusivamente a la selección de perfiles comerciales, con quien abordamos temas de actualidad y del sector empresarial. VER VÍDEO.

Crisis económica: «Hemos pasado un último año y medio especialmente bueno. Pasamos la pandemia y las empresas se han lanzado a contratar gente. Trabajo sobre todo con grandes multinacionales, con redes de venta de más de 300 personas y ahora estamos notando una parada, que no sabemos si la parada será pronunciada y permanente a partir de septiembre, o si simplemente es una parada «por precaución», como una «parada en boxes» a ver si le pasa algo al coche y las empresas están esperando un poco a septiembre-octubre para ver si consolida un escenario positivo, o si por desgracia viene una desaceleración importante»

Sector hostelero (es propietario del restaurante Materia Prima): «Complicado. Es un sector especialmente afectado. Los costes eléctricos son multiplicado por dos. somos dependientes de la energía. es decir, no podemos apagar cámaras, quitar el aire acondicionado a los clientes, a una terraza no podemos apagar el calentador porque perdemos ventas. Facturemos lo que facturemos tenemos dependencia energética porque tenemos unas instalaciones. El coste energético se ha multiplicado por dos. Y no son facturas de cien euros. El que pagaba dos mil ahora paga cuatro mil; el que paga tres mil paga seis mil de luz. Luego está el tema del personal. es muy complicado encontrar gente profesional y buena y la única manera de encontrarla es pagando más.

Los precios de la materia prima se encarecen. Todo eso hace que el escenario, sea un escenario en el cual yo tenga que subirte precios a ti en el restaurante, pero no te los puedo subir porque tú no tienes ganas de gastarte más dinero. Se están recortando los márgenes en restauración, está siendo difícil tener un negocio saneado por lo que te digo: electricidad por las nubes; tienes que pagar más por los trabajadores porque sino no tienes a los buenos; y no puede repercutir eso sobre le cliente final porque no acepta una subida de precios. es un escenario complicado para la restauración».

Nuevos emprendedores: «Todos tenemos un empresario dentro. ¿A quién no se le ha ocurrido, ha pensado en montar algo?. Las cosas tienen su momento. Lo importante es tener una buena idea, testarla muy bien, es decir no lanzarse al vacío, ponerse un tiempo mental, es decir Yo voy a intentar esto, pero si sale mal voy a darme un tiempo, voy a intentar no arruinarme por esto. Y luego hay un momento de tiempo y de oportunidad del tiempo. Por ejemplo, yo salgo de Telepizza y cambio mi 1% por tiendas. Bueno, en ese momento tenía 30 años, es decir estaba en el mercado, me llamaban muchas empresas para contratarme. No iba a pasar nada y me dije «voy a darme seis meses». Era mi momento, no estaba casado, no tenía familia, no tenía riesgos. Si luego intentas hacer una aventura empresarial en una situación en que a la primera piedra en el camino ya te asustas, pues complicado y es delicado. Yo creo que hay que buscar el tiempo, tener una buena idea. Y si tienes las dos cosas, el momento de la oportunidad y la buena idea, lo que hay que hacer es intentarlo».

Fracaso y acierto: «No conozco a ningún empresario que no haya fracasado en alguna cosa, no conozco a ningún empresario que le haya salido todo bien. Es imposible. Y de hecho, aprendes mucho más del error que del acierto. No conozco a ninguno que haya acertado siempre».