El reto global de Banco Santander y la F1 para ganar la carrera de la sosteniblidad en la automoción

La semana pasada se entregaron los premios a los proyectos ganadores del reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Countdown to Zero en un escenario muy especial, el Gran Premio de Fórmula 1 (F1) en México. Más de 600 emprendedores de 11 países han participado en este desafío lanzado a los emprendedores por Banco Santander y la competición deportiva para buscar soluciones innovadoras que impulsen la sostenibilidad en la industria de la automoción. Desde aspectos como el futuro de la movilidad con cero emisiones (dentro de la categoría On the track); proyectos que incrementen la sostenibilidad medioambiental en la logística y el transporte, ya sea por carretera, marítimo o aéreo (On the move); y alternativas innovadoras para la compensación de la huella de carbono (Balance to zero).

El reto forma parte de un acuerdo de colaboración más amplio entre el banco y la F1 que, a lo largo de tres años, impulsarán diferentes iniciativas de sostenibilidad y está alineado con el compromiso de la competición de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030 como parte de su estrategia verde, que incluye la introducción de combustibles sostenibles e innovaciones que mejorarán la reducción de gases de efecto invernadero.

Tres de las compañías ganadoras son españolas (Cedrion, H2SITE y Zeleros), dos de Reino Unido (Concrete4Change y Staxy) y una de Alemania (Ucaneo). Los premiados han recibido un total de 120.000 euros (30.000 euros para las startups vencedoras y 90.000 en el caso de las mejores scaleups) para seguir desarrollando sus ideas. También podrán presentar sus soluciones ante ejecutivos de la F1 y trabajar con EITInno Energy Innovation Engine en el diseño de su plan de crecimiento; y todas ellas tendrán acceso a Santander X 100, la exclusiva comunidad global de emprendimiento de los proyectos más destacados de Santander X, que conecta a los emprendedores con los medios que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor.

Así son las ideas premiadas

Las tres scaleups españolas son compañías ya probadas, con una experiencia de al menos dos años y un equipo de más de 25 personas, que buscan escalar su modelo de negocio. Cedrión desarrolla una nueva tecnología para la gestión térmica y la refrigeración de los componentes electrónicos y las baterías de los coches eléctricos. Se trata de una tecnología completamente silenciosa, que genera un ahorro de peso y volumen frente a las tradicionales.

H2SITE está enfocada en la industria y la movilidad. Utiliza reactores de membrana para resolver la dificultad que representa el transporte de hidrógeno. Así, en lugar de transportar H2, los usuarios pueden transportar moléculas con cadenas de suministro conocidas (el amoníaco, el metanol, mezclas de gases, etc) y producir H2 in situ con rendimientos superiores al 95%. En el caso de Zeleros, que produce y suministra de vehículos hyperloop para el transporte de pasajeros y mercancías, viajando a ras de suelo y alta velocidad con cero emisiones directas. Combina un sistema de levitación único con un sistema de propulsión eléctrico basado en un motor a reacción eléctrico, minimizando el coste de la infraestructura/kilómetro y garantizando un viaje con certificación directa.

Entre las startups ganadoras, la británica Concrete4Change desarrolla un tipo de material aditivo que actúa como portador de CO2, lo mineraliza a escala y lo dispersa uniformemente por el hormigón, lo que aumenta la resistencia de este, reduciendo así la cantidad de cemento necesaria para producirlo. Staxy, también de Reno Unido, ofrece una aplicación para compartir coche, una solución de viaje de bajo coste que permite reducir la huella de carbono. Mediante el uso de la tecnología, empareja eficazmente a los usuarios.

Por último, la alemana Ucaneo Biotech cuenta con la primera tecnología de Captura Directa de Aire (DAC) sin células del mundo que aprovecha una membrana catalítica para capturar el CO2 del aire. Esto ayudará a acelerar la creación de dos mercados: el de los créditos de carbono y el de productos neutros de carbono, como los combustibles sintéticos.