Carmen Yvette Antoranz: «Emprendiendo en los tiempos del Covid 19»

Dicen que «A grandes males, grandes soluciones». En el caso de Carmen Yvette Antoranz, joven emprendedora vallisoletana, con quien conversamos en Valladolid coincidiendo con el «Día Internacional de la Mujer Emprendedora», la frase que le sienta como anillo al dedo, vendría a ser: «A grandes males, grandes oportunidades».

Y es que pesar de la gravedad mortal y económica que supuso en la sociedad española y mundial el inicio de la pandemia del Covid 19, ella no dudó en arriesgarse y emprender un negocio de cosmética natural por cuenta propia, el cual resultó todo un éxito.

Emprender en los tiempos del Covid 19 supuso para ella mucho miedo, «pero no te puedo decir que fuera difícil porque como tenía muy claro que lo quería, le puse muchísima pasión, y tenía una actitud muy positiva en ese momento porque a pesar de todo lo que estaba sucediendo, yo dije ¿Y porque no?. Si otras personas lo están haciendo, yo también».

«Pues decidí – agrega- lanzarme, quitarme los miedos, taparme los oídos a toda esa gente que me decía ‘¡estás loca!’, ‘ahora no es el momento de hacer algo nuevo’, ‘quédate en tu trabajo’, pues yo decidí lanzarme. Y no es que no sea difícil, tenemos la educación tradicional que nos educa para ser como empleados. Pero hay un mundo más allá que es el mundo del emprendedor, que hay que lanzarse, saber lo que quieres y luchar por tus sueños. Y la verdad es que si tú quieres algo y le pones pasión nada es difícil. Simplemente hay que ser constante y reprogramar la mente para algo nuevo».

«Cuando estás ocupada en un proyecto que te apasiona, todos los problemas que haya exteriores dejan de ser problemas porque tú estás tan centrada en lo que tú quieres, en tus objetivos, que todo lo demás se hace chiquitito», señala.