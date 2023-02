Díaz Ayuso invita en Londres a invertir en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado hoy en Londres a invertir en la región al tiempo que ha ofrecido protección frente “a las políticas confiscatorias que solo traen ruina y expulsan a la empresa y a la banca, despojando especialmente a las clases vulnerables de oportunidades”. Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno informativo de Invest in Madrid y la British Chamber of Commerce in Spain, al que han acudido más de 70 compañías e inversores.

“Porque debemos mantener a Madrid como un lugar atractivo para la inversión”, ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha dejado “claro que las instituciones españolas son sólidas y funcionan” y que España tiene una Constitución “fuerte y garante”. “Somos conscientes del daño a la inversión que ha causado el nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el Gobierno nacional contra regiones como Madrid. Sin embargo, vamos a dar la batalla judicial y la ganaremos primero, en los tribunales, y después, en las urnas porque tenemos razón”, ha aseverado en el acto durante la tercera jornada de su visita oficial a la capital del Reino Unido.

La presidenta ha destacado que, igual que la economía es fundamental, también lo es “la persona y ser una comunidad humanizada”, donde se lucha “contra el invierno demográfico”. “Cuidamos la familia, sorteamos las dificultades de la discapacidad, cuidamos del mayor, protegemos la infancia, y atendemos a los problemas de dependencia o los causados por la gran pandemia del siglo XXI, que alertamos, es la soledad no deseada”, ha apuntado.

Díaz Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid está siempre a disposición de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. “Nosotros no vamos a crear ningún problema para justificar la existencia de un poder político ni de un sector público desmesurado, ni vamos a entrar en sus consejos de administración ni a decirles, a ustedes o a sus empleados, cómo tienen que vivir ni como tienen que hacer ingeniería social”, ha subrayado.

“Tampoco vamos a enfrentar a lo público con lo privado, ni al empresario con los trabajadores, ni a los hombres con las mujeres, ni a lo innovador con lo tradicional, ni al inversor con el ciudadano de a pie. Vamos a gestionar los recursos públicos con eficiencia, tratando cada euro como lo que es, algo que cuesta mucho ganarlo al ciudadano, y actuando de forma responsable”, ha añadido.

Lazos con Londres

La presidenta también ha destacado su intención de seguir estrechando relaciones con la capital del Reino Unido. “Tras la inquietud de los últimos tiempos, sabemos que Londres y Madrid seguimos compartiendo un papel esencial en la Historia y en la realidad cotidiana de Europa, aunque uno de los dos haya dejado de estar formalmente en la Unión Europea. Nuestros lazos pueden con esto y con mucho más”, ha manifestado.

En este punto, ha presentado a la región como el nodo digital del sur de Europa con datos relativos a su conectividad: El 100% de la población madrileña tiene a su disposición tanto la fibra óptica como la tecnología 5G, lidera el mercado con 37 centros de datos instalados y se sitúa entre las cinco regiones más innovadoras del continente, junto a París, Berlín, Dublín y Londres.

También ha destacado que la capital se ha convertido en la quinta ciudad favorita para la relocalización de empresas del sector financiero tras el Brexit y que la Comunidad de Madrid está atrayendo a empresas pioneras a nivel mundial del sector sanitario: investigación, farmacia, suministros médicos, además de ser el epicentro de la industria audiovisual mundial en español.

“Estas políticas de apertura, dinamismo, libertad y el hecho de ser un Gobierno que apoya y no pone trabas al emprendedor, grande o pequeño, han llevado a Madrid a estar más de moda que nunca. No tenemos constancia de un momento en el que se hable más y mejor de Madrid que ahora”, ha concluido Díaz Ayuso.