La UE desmonta con dos tuits el relato del paro de Pedro Sánchez

Bien lo dice el refrán: las mentiras tienen las patas cortas pero los charlatanes, las piernas muy largas.

Este dicho parece haber sido hecho con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en mente.

Y es que el ‘rey de las mentiras’ no cesa en su empeño de recurrir a las trolas y bulos para seguir embaucando a los españoles. Una muestra de ello, es cómo traicionando todos los principios del PSOE está dispuesto entregar España y cuánto pueda a los independentista catalanes y vascos con tal de seguir en La Moncloa un rato más.

Sin embargo, quien le ha quitado la máscara al socialista ha sido nada más y nada menos que la Unión Europea, que cabe recordar, encabeza en estos momentos ya que España le toca la presidencia del ente.

Y ha sido justamente la agencia de datos europea Eurostat quien ha derrumbado el discurso de fantasía que impulsa La Moncloa y difunden sus socios políticos y mediáticos: que España el desempleo disminuye.

A la UE le han bastado dos tuits para hacerlo.

En ellos reflejan que España con una tasa de paro del 11,7% tiene el dudoso honor de liderar este ránking. Por si fuera poco, también somos los primeros en el paro juvenil. Vamos, ‘éxitos’ por los que Yolanda Díaz saca pecho.

Para ahondar en la desgracia, estamos 5,6 puntos más que la media de la Unión Europea, que lleva tres meses estacionada en el 5,9%.

De acuerdo a las cifras de Eurostat, luego de España, los países con más paro son Grecia, con un 11,1%; Lituania y Suecia, con un 7,5% cada una. Por contra, los países que menos desempleo tienen son Malta, con un 2,6%; Polonia y Chequia, con un 2,7% cada una; y Alemania, con un 3%.

Por si fuera poco, la gran labor de Sánchez, Díaz y compañía también nos han llevado a ser el país con la tasa de paro juvenil más alta del continente.

En junio, el 27,4% de los jóvenes españoles se encontraba sin trabajo. Para que nos hagamos una idea del éxito socialista, doblamos el porcentaje de la zona euro que se ubicó en el 13,8% y en 14,1% de la Unión Europea. Además, le llevamos una buena ventaja al segundo país en este ranking, Grecia que cuenta con el 23,6%.

Empleos de peor calidad

Daniel Lacalle ha sido de los que mejor explica el engaño del Ejecutivo al pintar un país de fantasía. Esto le ha valido una campaña de acoso y derribo en su contra que ha llevado a ataques personales, que incluso le han catalogado como “negacionista del paro».

Sin embargo, en menos de 5 minutos es capaz de explicar, con datos oficiales como son los del INE, cómo hoy en día se trabaja menos y con empleos de peor calidad.

Indica que les llaman negacionistas porque él y muchos otros, empleando datos oficiales contradicen la afirmación de que hay “récord” de empleo, algo que señala categóricamente que no es cierto.

“Si 21 millones de afiliados trabajan menos que 19,3 significan que las horas trabajadas por trabajor están bajando masivamente. No solamente trabajan menos horas que ese 19,3 sino que España tiene la mayor tasa de paro de todo occidente”.

Retrata la hipocresía de la izquierda porque, que 21 millones de empleados trabajen menos horas “implica que no se crea empleo, se trocea”. Algo que denunciaba la progresía mediática y política en los gobiernos del PP para denunciar la precariedad laboral. Para ilustrar este punto, sacó los datos del INE que demuestran que las horas trabajadas no se han recuperado desde 2019, ni siquiera del 2008. “Por lo tanto no hay récord de empleo”.

Otro punto que deja mal parado a los que repiten el relato del Gobierno es que “la duración media de los contratos se han desplomado con la reforma laboral aprobada por Sánchez de 60 a 42 días”.

Esto pone de manifiesto, resalta, que el cambio de contrato temporal a fijo discontinuo solo sirve para maquillar las cifras.