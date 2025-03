Las cripto suben en tromba tras el respaldo de Trump a cinco monedas para una reserva nacional en EEUU

Un anuncio inesperado sacude el mercado cripto.

Este domingo 2 de marzo de 2025, el mercado de las criptomonedas se disparó tras un anuncio de Donald Trump.

El presidente de EE UU reveló que quiere incluir cinco monedas digitales en una reserva nacional para hacer del país “the Crypto Capital of the World”.

Las elegidas son Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano.

El resultado: crypto prices rally after Trump backs five coins for ‘crypto reserve’.

En pocas horas, el valor total del mercado cripto creció un 10%, unos 300.000 millones de dólares. Hoy, a 3 de marzo, te cuento qué pasó y qué puede venir.

Todo empezó con dos mensajes de Trump en su red social, Truth Social.

En el primero, dijo que su orden ejecutiva de enero sobre activos digitales impulsa una “reserva estratégica cripto” con XRP, Solana y Cardano. Una hora después, añadió que Bitcoin y Ethereum serán el corazón de esa reserva.

“Amo Bitcoin y Ethereum”, soltó.

El impacto fue inmediato.

Bitcoin subió un 8% hasta 92.000 dólares, Ethereum un 10%, y las otras tres se dispararon: Cardano un 50%, XRP un 23% y Solana un 19%.

¿Por qué este subidón?

Febrero fue un mes duro para las criptos.

Bitcoin cayó un 17,5%, su peor racha desde 2022, por miedos a una guerra comercial tras las amenazas de aranceles de Trump a China, México y Canadá.

Los inversores estaban nerviosos. Pero su anuncio cambió el humor. Muchos ven en esto una señal de que EE UU apostará fuerte por las criptomonedas, algo que Trump prometió en campaña.

¿Qué es esta reserva cripto?

Trump no dio detalles técnicos, pero hay pistas. En enero, firmó una orden creando un grupo de trabajo para estudiar una “reserva nacional de activos digitales”. La idea inicial era usar criptomonedas incautadas por el gobierno, como los 19.000 millones en Bitcoin que ya tiene. Ahora, al nombrar estas cinco, sugiere algo más grande. Podría implicar comprar más monedas, aunque eso necesitaría luz verde del Congreso.

El objetivo, según él, es situar a EE UU como líder cripto tras años de lo que llamó “ataques corruptos” de la administración anterior. Quiere un marco regulatorio claro y menos presión sobre el sector. Esto encanta a los cripto-fans, que lo apoyaron en las elecciones de 2024.

Ganadores y perdedores

Las cinco monedas nombradas se llevaron la gloria:

Bitcoin : Subió a 94.000 dólares tras tocar mínimos de 78.000 el viernes.

: Subió a 94.000 dólares tras tocar mínimos de 78.000 el viernes. Ethereum : Alcanzó los 2.500 dólares, un 13% más.

: Alcanzó los 2.500 dólares, un 13% más. XRP : La moneda de Ripple Labs trepó un 23%.

: La moneda de Ripple Labs trepó un 23%. Solana : Ganó un 19%, beneficiada también por ser la base del memecoin de Trump .

: Ganó un 19%, beneficiada también por ser la base del memecoin de . Cardano: La estrella con un 50% de subida.

Otras criptos menores también subieron, pero no tanto.

Algunos expertos, como James Butterfill de CoinShares, se sorprenden por incluir XRP y Cardano. Dicen que son más “inversiones tecnológicas” que activos estratégicos como Bitcoin.

¿Qué significa esto?

El anuncio llega en un momento clave. El viernes, Trump acogerá el primer Crypto Summit en la Casa Blanca. Allí podría aclarar cómo funcionará esta reserva. Los optimistas creen que dará confianza al mercado y atraerá inversores grandes. Si EE UU respalda estas monedas, otros países podrían seguir.

Pero hay dudas. Algunos bitcoiners critican incluir “shitcoins” como Solana o Cardano, diciendo que diluye el valor de Bitcoin. Otros, como el economista Peter Schiff, lo ven como un truco para evitar un desplome mayor. “Trump no tiene autoridad para crear esto solo”, avisó en redes.

Hacia dónde vamos

El mercado está eufórico, pero frágil. Los precios suben por entusiasmo, no por hechos concretos.

Si el Crypto Summit decepciona, podríamos ver una caída. O si el Congreso frena la idea, igual. Aun así, crypto prices rally after Trump backs five coins for ‘crypto reserve’ marca un giro. Trump quiere su legado cripto, y esto solo empieza.