EEUU vs China: Trump y Xi acuerdan reanudar negociaciones comerciales tras 90 minutos de ‘conversación’ telefónica

La tensión comercial entre Estados Unidos y China, que ha mantenido en vilo a los mercados globales durante meses, podría estar a punto de experimentar un punto de inflexión.

El presidente Donald Trump anunció este 5 de junio de 2025 que mantuvo una conversación telefónica de 90 minutos con el dictador chino Xi Jinping, la primera desde que Trump asumió su segundo mandato presidencial.

Esta llamada marca un hito importante en las relaciones entre las dos mayores economías del mundo, que han estado inmersas en una escalada arancelaria sin precedentes.

Según informó el propio Trump a través de su red social Truth Social, la conversación «se centró casi exclusivamente en el COMERCIO» y «resultó en una conclusión muy positiva para ambos países«.

El mandatario estadounidense adelantó que ambas partes acordaron reanudar las negociaciones comerciales «en breve» en un lugar aún por determinar.

"I just concluded a very good phone call with President Xi, of China, discussing some of the intricacies of our recently made, and agreed to, Trade Deal…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/vo9QO7IOWD

— The White House (@WhiteHouse) June 5, 2025