Red Eléctrica oculta la ‘caja negra’ del Gran Apagón a las eléctricas, a la CNMC y a la prensa

La madrugada del 28 de abril de 2025 marcó un antes y un después en el sistema energético español. Un apagón inédito dejó a oscuras a millones de ciudadanos, paralizó hospitales y transportes, y puso bajo los focos a Red Eléctrica de España (REE) y al propio Gobierno.

Un mes después, la llamada ‘caja negra’ que podría esclarecer lo ocurrido sigue envuelta en secretismo.

Las eléctricas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y buena parte del sector exigen transparencia.

Sin embargo, las respuestas siguen sin llegar.

Qué es la ‘caja negra’ y por qué es clave

El término ‘caja negra’ se ha convertido en el epicentro del debate. Se trata de un conjunto de registros técnicos digitales que almacenan, cada milisegundo, lo que sucede en más de 70.000 puntos críticos de la red eléctrica española: subestaciones, plantas generadoras y nodos clave. Incluye millones de datos sobre frecuencia, tensión, caídas, picos de demanda e incluso las conversaciones internas entre técnicos de REE y operadores privados durante el caos.

Permite reconstruir minuto a minuto —y casi segundo a segundo— cómo se desencadenó el colapso.

Es comparable a las cajas negras de aviación: su análisis forense determinará el origen exacto del fallo.

Incluye grabaciones internas que podrían revelar posibles errores humanos o mala gestión en tiempo real.

El material ya está en manos del Comité especial creado por el Gobierno para investigar el incidente. Sin embargo, ni las grandes compañías eléctricas ni la CNMC han tenido acceso completo a esa información.

Opacidad e incertidumbre: ¿qué esconde Red Eléctrica?

La gestión de los datos ha generado una ola de suspicacias. Las empresas privadas han exigido formalmente acceder a toda la información técnica y a las grabaciones del día del apagón. Pero REE mantiene bajo llave los registros críticos, temiendo —según fuentes internas— que salgan a la luz conversaciones comprometedoras o pruebas que apunten a errores en la propia gestión pública.

La situación ha tensado aún más las relaciones entre el sector privado y el operador público:

Las eléctricas sospechan que el apagón pudo deberse a una cadena de fallos evitables.

El proceso de descifrado podría alargarse meses: hay que procesar miles de millones de datos antes de poder sacar conclusiones fiables.

El Gobierno ha pedido paciencia y colaboración, pero mientras tanto crecen las voces que acusan a REE y al Ejecutivo de ocultar información relevante.

Las versiones del Gobierno Sánchez: entre bulos y negaciones

En medio del caos informativo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha oscilado entre varias explicaciones:

En un primer momento se sugirió un posible ciberataque externo, rápidamente descartado. Después se apuntó a “operadores privados” como responsables. Finalmente, se reconoció la complejidad técnica del suceso pero se negó cualquier negligencia gubernamental.

Sin embargo, tanto desde la oposición como desde parte del propio sector eléctrico se recuerda que hubo hasta once avisos oficiales en los últimos cinco años sobre el riesgo real de un gran apagón en España. Informes internos de REE, alertas europeas e incluso advertencias desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica pasaron desapercibidas o fueron minimizadas públicamente como “bulos” o “alarmismos infundados” por el equipo de Sánchez.

Esto ha alimentado las críticas sobre una posible estrategia deliberada para desviar responsabilidades políticas y técnicas.

Así lo ve la prensa internacional

El Gran Apagón no ha pasado inadvertido fuera de nuestras fronteras. Medios como The Guardian o The Times han remarcado:

La magnitud inédita del colapso eléctrico en Europa occidental en lo que va de siglo.

El impacto inmediato sobre hospitales, infraestructuras críticas y servicios básicos en España y Portugal .

y . La rapidez —relativa— con la que se restableció el suministro principal (más del 90% restituido en pocas horas), pero también la incertidumbre sobre las causas reales del fallo.

Algunas cabeceras internacionales han recogido las versiones oficiales iniciales (ciberataque, fenómeno atmosférico raro), pero recalcan que las autoridades españolas aún no han dado una explicación técnica definitiva. También destacan la falta de transparencia como un elemento llamativo respecto a otras crisis energéticas europeas.

Los “experimentos” energéticos bajo lupa

El apagón ha reabierto el debate sobre la transición energética en España:

Justo antes del colapso, la generación fotovoltaica era dominante. La hidráulica estabilizaba parte del sistema, pero tras la caída fue incapaz —junto a renovables— de reiniciar rápidamente la red.

Los críticos señalan que los “experimentos” del Gobierno con renovables masivas sin suficiente respaldo convencional (hidráulica o ciclos combinados) han aumentado la vulnerabilidad sistémica.

No hay consenso sobre si esto fue decisivo en el apagón. Pero sí existe acuerdo generalizado en que falta planificación para escenarios extremos.

Claves pendientes: ¿qué puede revelar finalmente la caja negra?

Mientras tanto:

El análisis forense llevará semanas o meses: descifrar qué pieza falló primero es crucial para evitar futuros colapsos.

Si se demuestra una mala praxis o negligencia humana —y no un simple cúmulo inevitable de circunstancias técnicas— podrían derivarse responsabilidades graves tanto para REE como para altos cargos políticos implicados.

Lo único claro es que España afronta una crisis energética sin precedentes marcada por el secretismo institucional, acusaciones cruzadas entre actores públicos y privados y una ciudadanía cada vez más desconfiada ante lo que percibe como una gestión opaca e irresponsable.

En este contexto turbulento, solo una auditoría técnica independiente —con acceso completo a todos los datos— podrá arrojar luz sobre qué ocurrió realmente aquella mañana fatídica y si era posible haberlo evitado.