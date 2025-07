La realidad de la España de Sánchez: 20 millones de ‘pringados’ sostienen a 48,6 millones de personas

En España, el debate sobre el mercado laboral y la sostenibilidad del estado del bienestar ha vuelto al primer plano.

Con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, el país se enfrenta a una paradoja inquietante: menos de 22 millones de trabajadores soportan económicamente a una población total que supera los 48,6 millones.

Esta proporción pone en evidencia la fragilidad del sistema y la enorme presión fiscal y social sobre quienes están en activo.

Según los últimos datos oficiales, la afiliación media a la Seguridad Social ronda los 21,8 millones de ocupados, aunque en algunos picos estivales casi se rozan los 22 millones gracias al tirón temporal del turismo y la hostelería.

Sin embargo, este máximo es estacional y no logra cambiar la realidad estructural: cada trabajador activo soporta el peso financiero de más de dos personas inactivas, incluyendo pensionistas, menores, desempleados y dependientes.

La situación demográfica agrava esta tensión.

El envejecimiento de la población es imparable y, según estudios recientes, en 2050 habrá 53 dependientes por cada 100 personas activas. La esperanza de vida sigue creciendo, pero la tasa de empleo entre mayores se mantiene baja, especialmente entre las mujeres. La rigidez del sistema de jubilación y la escasa incorporación de talento sénior al mercado laboral agravan el problema.

El paro real supera las cifras oficiales

Aunque el discurso oficial presume de cifras históricas de empleo y reducción del paro registrado —con datos que no se veían desde 2008—, la realidad es mucho más compleja. El llamado «paro efectivo» sigue siendo elevado. El número oficial de parados se sitúa actualmente en torno a 2,4 millones, pero diversas estimaciones calculan que el paro real supera los 4 millones si se incluyen colectivos como los fijos discontinuos sin empleo o quienes han salido de las listas oficiales por desánimo o cambios estadísticos.

El Gobierno ha sido criticado por emplear fórmulas estadísticas que maquillan las cifras reales del desempleo. Por ejemplo:

Se excluyen del conteo oficial numerosos fijos discontinuos sin actividad.

Muchos demandantes de empleo en formación o con contratos temporales muy cortos tampoco figuran como parados.

La tasa real de actividad apenas ha mejorado en la última década.

Todo ello alimenta una percepción social de que la recuperación del empleo es menos robusta de lo que sugieren los informes oficiales.

España: líder en gasto en subsidios

Otro dato preocupante es el crecimiento imparable del gasto público en subsidios. España invierte un 60% más que la media europea en ayudas y transferencias sociales, desde prestaciones por desempleo hasta subvenciones sectoriales o rentas mínimas garantizadas. En términos absolutos, supone decenas de miles de millones anuales destinados a sostener a una parte creciente de la población que depende directa o indirectamente del Estado para sobrevivir.

Los principales problemas asociados a este modelo son:

Desincentivo al trabajo: Un sistema excesivamente generoso puede reducir el incentivo para buscar empleo estable.

Déficit estructural: El gasto público supera con creces los ingresos fiscales derivados del trabajo.

El gasto público supera con creces los ingresos fiscales derivados del trabajo. Desigualdades regionales: Algunas comunidades autónomas concentran buena parte del gasto sin lograr mejoras significativas en inserción laboral.

El resultado es una economía donde apenas uno de cada tres ciudadanos genera ingresos productivos directos para sostener no solo el sistema público sino también las transferencias sociales crecientes.

¿Quiénes sostienen realmente el país?

Analizando los datos recientes:

De esos casi 22 millones de ocupados, cerca de 3 millones son empleados públicos (funcionarios y personal laboral). Esto implica que solo unos 19 millones trabajan directamente para el sector privado o como autónomos.

El sector privado sufre una presión fiscal alta y un entorno regulatorio cambiante.

Crecen los trabajos temporales y a tiempo parcial —en especial entre mujeres— lo que limita la capacidad contributiva media por trabajador.

La estructura empresarial también revela debilidades: el 30% trabaja en microempresas (menos de 10 empleados), lo que dificulta aumentos significativos en productividad y salarios.

Políticas activas y retos pendientes

El Gobierno ha desplegado estrategias para fomentar el empleo digno e invertir en recualificación profesional. Desde 2018 se han creado más plazas formativas y se han incrementado un 54% las políticas activas dirigidas tanto a asalariados como autónomos. Sin embargo, persisten retos estructurales:

La digitalización avanza más rápido que la adaptación laboral.

Sectores como agricultura y manufactura pierden peso mientras crecen servicios poco cualificados.

La economía informal sigue representando un lastre para las cotizaciones.

Mirando al futuro

El escenario futuro exige cambios profundos si España quiere evitar un colapso fiscal y social:

Reformar el sistema de jubilación para retrasar progresivamente la edad efectiva.

Incentivar la incorporación real al mercado laboral de mayores y mujeres.

Mejorar la calidad del empleo privado frente al crecimiento sostenido del empleo público.

Racionalizar el gasto en subsidios para centrarlo en quienes realmente lo necesitan.

Si no se afrontan estas reformas, la carga sobre los trabajadores activos será insostenible. La amarga realidad es que una economía moderna no puede permitirse que menos del 45% de su población financie al resto indefinidamente. El reto no es solo económico: es social, político y generacional.