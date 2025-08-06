Cada 7 minutos se jubila una persona en España y con una pensión que de media supera la media de lo que cobran los jóvenes

En España, el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos para el mercado laboral y el sistema de pensiones.

Cada 7 minutos, una persona pasa a engrosar la lista de jubilados, lo que supone 220 nuevos casos diarios y un incremento de 39.703 pensionistas solo en el primer semestre de 2025, según datos oficiales de la Seguridad Social.

Este crecimiento, que representa un 0,62% más de pensionistas, contrasta con el modesto aumento del 0,15% en la población total nacional en el mismo periodo.

El fenómeno no solo es demográfico, sino que tiene profundas implicaciones económicas y sociales.

La cifra total de jubilados ha alcanzado los 6.473.360 en junio de 2025, con un claro predominio masculino: 3.838.874 hombres frente a 2.634.467 mujeres. La edad media de los beneficiarios supera los 75 años, siendo incluso mayor en el caso de las mujeres. Sin embargo, la realidad de la jubilación no es igual en todo el territorio. Las diferencias entre comunidades autónomas y provincias son muy marcadas, tanto en el número de nuevos jubilados como en el importe de las pensiones que reciben.

País Vasco lidera el ranking con la pensión media de jubilación más alta, superando los 1.615 euros mensuales .

Le siguen Asturias (1.521 €), Madrid (1.519 €), Navarra (1.501 €) y Cataluña (1.362-1.532 €, según fuentes y modalidad).

En el extremo opuesto, Extremadura y Galicia presentan las pensiones medias más bajas, en torno a los 1.108-1.284 euros.

Comunidad Autónoma Pensión Media (€) País Vasco 1.615 Asturias 1.522 Madrid 1.519 Navarra 1.501 Cataluña 1.362-1.533 Extremadura 1.108 Galicia 1.126-1.284

Las causas de esta brecha están relacionadas con la historia laboral de cada región. Donde ha habido más industria y salarios altos, las pensiones resultantes son mayores. En zonas con predominio del sector primario o salarios más bajos, las prestaciones son más modestas. Además, dentro de una misma comunidad autónoma, las diferencias provinciales pueden superar los 300 euros.

El importe de las pensiones y la brecha con los salarios

El importe medio de la pensión de jubilación en España alcanzó los 1.506 euros mensuales en julio de 2025, mientras que la pensión media del sistema (incluyendo todas las modalidades) se sitúa en 1.311 euros. Pero la cifra más llamativa es que los nuevos jubilados de 2025 están cobrando de media 1.562 euros brutos mensuales (21.870 euros anuales en 14 pagas), un 6% más que el año anterior y un 15% más que en 2023.

Esta cifra no solo refleja el efecto de la revalorización de las pensiones, sino también un fenómeno económico relevante: la pensión de los nuevos jubilados ya supera el salario más común entre los trabajadores activos. Para contextualizar:

Salario más frecuente en 2023: 15.575 € anuales

Salario mediano: 23.349 € anuales

Salario medio: 28.050 € anuales

Nueva pensión media de jubilación: 21.870 € anuales

Esto implica que la pensión de los nuevos jubilados es un 23,4% superior al salario más habitual, un 2,4% mayor que el salario mediano y representa el 84,8% del salario medio. Este «efecto sustitución» genera debate sobre la sostenibilidad del sistema y la equidad intergeneracional.

Brecha de género en las pensiones

A pesar de los avances, persiste una clara brecha de género en las prestaciones. Los hombres jubilados cobran una pensión media de 1.722,56 euros, mientras que las mujeres perciben 1.200,86 euros. Esta diferencia refleja desigualdades históricas en la carrera laboral de las mujeres, con menos años cotizados y sueldos inferiores.

Reformas, sostenibilidad y el futuro de las pensiones

El contexto de envejecimiento acelerado y aumento de pensionistas ha forzado a los sucesivos gobiernos a implementar reformas. En 2025, la edad legal de jubilación se sitúa ya en 66 años y 8 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados, y seguirá aumentando hasta los 67 años en 2027. Para jubilarse con el 100% de la base reguladora, serán necesarios al menos 36 años y 6 meses de cotización. Además, la pensión máxima ha subido hasta los 3.267,55 euros mensuales, y la base máxima de cotización alcanza los 4.909,32 euros mensuales.

Los expertos señalan que la presión sobre el sistema de pensiones no hará más que crecer:

La población jubilada crece más deprisa que la población activa.

El gasto en pensiones representa ya una proporción significativa del PIB.

La sostenibilidad a medio plazo exige nuevas medidas, como incentivar la jubilación demorada, aumentar la base de cotización o replantear la revalorización anual.

Impacto económico y social

El rápido aumento de jubilados tiene consecuencias directas en el mercado laboral y la economía:

Mayor presión fiscal para sostener el sistema público de pensiones.

Necesidad de atraer y retener talento joven en el mercado laboral para mantener el equilibrio entre cotizantes y pensionistas.

Riesgo de desigualdad territorial, ya que las regiones con pensiones más bajas pueden ver aumentar la pobreza entre mayores.

España se enfrenta así a una encrucijada: debe garantizar la dignidad de los jubilados, reducir las brechas de género y territoriales, y, al mismo tiempo, hacer sostenible el sistema para las futuras generaciones.

En cifras: jubilación y pensiones en España (2025)

Una persona se jubila cada 7 minutos.

220 nuevas jubilaciones diarias.

6,47 millones de jubilados.

Pensión media de jubilación: 1.506 €/mes.

Nueva pensión media en 2025: 1.562 €/mes.

Salario más frecuente: 15.575 €/año.

Diferencia máxima entre regiones: más de 500 €/mes.

Brecha de género: 521,7 €/mes entre hombres y mujeres.

El reto está servido: afrontar el envejecimiento, ajustar el sistema y garantizar un futuro sostenible para todos.