Caos ferroviario mientras Óscar Puente tuitea y juega al golf: una nueva avería paraliza el AVE Madrid-Sevilla

Y el ministro bocachancla jugando al golf y subiendo tuits.

Lo de Óscar Puente no tiene un pase.

La noche del 5 de agosto de 2025 volvió a poner en jaque la imagen de la Alta Velocidad española.

Una avería en la catenaria dejó a cientos de pasajeros atrapados en varios trenes de Renfe a las puertas de Sevilla, paralizando la circulación durante más de tres horas y sumando otro episodio al historial de incidencias que sacuden la red ferroviaria nacional.

En plena ola de calor, la paciencia de los viajeros se vio de nuevo puesta a prueba, mientras las explicaciones oficiales brillaban por su ausencia y los retrasos se acumulaban en una de las rutas más transitadas del país.

No es un caso aislado. Solo en las últimas semanas, los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía han sufrido múltiples interrupciones por fallos técnicos en la catenaria, robos de cableado y averías en la infraestructura. El pasado mes de julio, más de 70 trenes quedaron paralizados en la provincia de Toledo, con miles de pasajeros afectados y algunos encerrados hasta 15 horas en los vagones. Esta cadena de incidentes, lejos de ser anecdótica, ha encendido todas las alarmas sobre el estado real de la red ferroviaria, tradicionalmente considerada uno de los orgullos tecnológicos de España.

Afortunadamente, y luego de largas horas, los pasajeros pudieron completar sus trayectos.

Claves del colapso

Fallo en la catenaria: El origen de la mayoría de los incidentes recientes está en la falta de tensión eléctrica en los cables aéreos que alimentan los trenes de Alta Velocidad.

El origen de la mayoría de los incidentes recientes está en la falta de tensión eléctrica en los cables aéreos que alimentan los trenes de Alta Velocidad. Falta de inversión y mantenimiento: Trabajadores de Renfe y sindicatos denuncian años de mantenimiento deficiente y una política de inversión desequilibrada, centrada en ampliar líneas nuevas pero descuidando la infraestructura existente.

Trabajadores de y sindicatos denuncian años de mantenimiento deficiente y una política de inversión desequilibrada, centrada en ampliar líneas nuevas pero descuidando la infraestructura existente. Atención al usuario: Las quejas sobre la falta de información y asistencia a los pasajeros se multiplican tras cada incidencia, con retrasos en la comunicación y en la provisión de servicios básicos como agua, comida o transporte alternativo.

La gestión de Óscar Puente bajo escrutinio

En el centro de la polémica está el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya gestión ha sido calificada de «incompetente» por parte de usuarios, sindicatos y partidos de la oposición. La reacción institucional ante el último colapso ferroviario ha vuelto a ser objeto de crítica. Mientras cientos de pasajeros esperaban una solución en mitad de la noche, el ministro se mantenía en silencio, algo que ha contribuido a aumentar la indignación ciudadana y la sensación de abandono por parte de las autoridades responsables.

Los episodios recientes han provocado incluso peticiones formales de dimisión por parte de asociaciones de consumidores y grupos políticos en el Parlamento andaluz, que acusan a Puente de falta de transparencia, ausencia de un plan de mantenimiento y nula capacidad de reacción ante el deterioro del servicio. La afirmación de Puente de que «el tren vive su mejor momento en España» resulta cada vez menos creíble para los usuarios, que denuncian que la situación es, en realidad, la de un «auténtico caos».

Opiniones y denuncias más frecuentes

«El caos ferroviario no es casual, sino fruto de una gestión ineficaz y falta de mantenimiento», afirman desde la Junta de Andalucía.

«La información sobre horarios y causas brilla por su ausencia, y la asistencia es prácticamente nula», denuncian desde asociaciones de consumidores.

«El tiempo de Puente en el cargo ha colapsado», concluyen desde colectivos de usuarios, reclamando responsabilidades políticas.

Consecuencias económicas y sociales

El impacto de estas incidencias va mucho más allá de la molestia puntual para los viajeros. La Alta Velocidad es clave para la movilidad de miles de personas y para la economía de regiones como Andalucía y Madrid. Las cancelaciones y retrasos suponen pérdidas económicas directas para el turismo, los negocios y la logística. Además, la imagen internacional de Renfe y del sistema ferroviario español se resiente con cada nuevo episodio de caos, en un momento en que el país compite por atraer inversiones y visitantes.

La brecha entre inversión y realidad

Mientras las inversiones públicas han priorizado la construcción de nuevas líneas y la liberalización del sector con la entrada de operadores como Ouigo y Iryo, la red convencional y el mantenimiento han quedado en un segundo plano. Los expertos advierten que esta «fiebre constructora» ha creado una infraestructura moderna pero vulnerable, donde los fallos se repiten y las soluciones tardan en llegar.

Tabla: Incidencias recientes en la Alta Velocidad española (verano 2025)

Fecha Ubicación Duración del corte Motivo Pasajeros afectados 5 agosto Sevilla +3 horas Avería catenaria Cientos 30 julio Toledo 15 horas Falta tensión catenaria Miles 28 julio Sevilla 2 horas Descarrilamiento Decenas 11 mayo Andalucía 2,5 horas Robo de cableado Miles

Compensaciones y derechos del usuario

Las asociaciones de consumidores recuerdan que los viajeros tienen derecho a una compensación del 50 % si el retraso supera los 60 minutos, y al 100 % a partir de los 90 minutos. Sin embargo, critican que la atención tras el incidente es insuficiente y reclaman que las indemnizaciones no son suficientes para paliar los daños y perjuicios sufridos por los usuarios.

El debate político y la presión social

La situación ha desatado una tormenta política. El Partido Popular en Andalucía y en el Congreso exige la dimisión de Puente, mientras que la Junta reclama un plan urgente de mantenimiento y recursos para mejorar la información y la asistencia a los afectados. Los expertos alertan de que la liberalización del sector y la falta de inversión en seguridad y mantenimiento agravan el problema, y advierten que, sin un cambio de rumbo, los incidentes podrían continuar en los próximos meses.

Un servicio en la cuerda floja

La Alta Velocidad, que fue emblema de modernidad y eficiencia, se enfrenta ahora a un reto mayúsculo: recuperar la confianza de los viajeros y demostrar que puede estar a la altura de las necesidades de la sociedad española. Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si la presión ciudadana y política logra forzar un cambio de rumbo en la gestión del sistema ferroviario.

Puntos clave para el futuro inmediato:

Revisión urgente de los protocolos de mantenimiento y comunicación.

Refuerzo de la atención al usuario y compensaciones inmediatas.

Apuesta real por la inversión en infraestructuras críticas, no solo en expansión de líneas.

Asunción de responsabilidades políticas claras ante la acumulación de incidentes.

Mientras tanto, los pasajeros siguen esperando respuestas y soluciones, con la esperanza de que el próximo viaje no termine, de nuevo, en una estación bloqueada bajo el calor de Andalucía.