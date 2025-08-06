Trump amenaza a Von der Leyen con aranceles del 35% si la UE no invierte 638.000 millones en EEUU

Y no se suele andar con bromas.

Así que ojo al parche.

La relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea ha dado un giro brusco en las últimas horas.

Donald Trump ha lanzado una advertencia directa a Bruselas: si la UE no cumple con la inversión pactada de 600.000 millones de dólares en suelo estadounidense, la administración norteamericana impondrá aranceles del 35% a los productos europeos. La amenaza llega apenas días después del acuerdo que rebajó los gravámenes al comercio transatlántico y amenaza con reavivar la guerra comercial que ambas potencias intentaban evitar.

El trasfondo de la crisis está en el reciente pacto alcanzado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo, cerrado a finales de julio en Escocia, supuso una rebaja de los aranceles estadounidenses del 30% al 15% para la mayoría de productos europeos, con el compromiso por parte de la UE de realizar inversiones masivas en sectores clave de la economía estadounidense y de incrementar la compra de energía y equipamiento militar procedente de EEUU.

Un acuerdo bajo presión: cifras y compromisos

El acuerdo comercial entre ambas potencias incluye varios puntos clave:

Aranceles del 15% para la mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos, frente al 30% que amenazaba con imponerse semanas atrás.

para la mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos, frente al 30% que amenazaba con imponerse semanas atrás. Compromiso europeo de inversiones : la UE deberá inyectar 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense antes de 2028. Estas inversiones están dirigidas especialmente a infraestructuras, tecnología, energía y defensa.

: la UE deberá inyectar 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense antes de 2028. Estas inversiones están dirigidas especialmente a infraestructuras, tecnología, energía y defensa. Compras estratégicas: Bruselas se ha comprometido a adquirir 750.000 millones de dólares en gas, petróleo, energía nuclear y semiconductores estadounidenses, además de incrementar la adquisición de equipamiento militar de fabricación estadounidense.

Trump ha calificado estos compromisos como un «regalo» para la economía norteamericana, asegurando que su gobierno «puede invertir en lo que quiera» con ese dinero. El presidente no ha dudado en endurecer el tono y, en una reciente entrevista televisiva, ha dejado claro que si la UE no cumple con su parte del trato, los aranceles se dispararán al 35% de inmediato.

Amenaza de aranceles y reacción europea

La advertencia de Trump no es solo retórica. El mandatario ha dejado claro en la cadena CNBC que el incumplimiento por parte de la UE llevará a la imposición de aranceles del 35% a todos los productos europeos que entren en Estados Unidos. El mensaje es contundente y busca forzar a Bruselas a acelerar las inversiones comprometidas en el acuerdo.

Por su parte, Ursula von der Leyen ha defendido el acuerdo como una vía para garantizar la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales transatlánticas. Sin embargo, desde el entorno comunitario se percibe inquietud. Algunos Estados miembros consideran desproporcionadas las exigencias estadounidenses y advierten del riesgo de una nueva escalada proteccionista, con consecuencias directas para sectores clave como el automóvil, la alimentación y la industria farmacéutica.

Impacto en los mercados y sectores estratégicos

La incertidumbre generada por la amenaza de nuevos aranceles ya se ha dejado sentir en los mercados financieros europeos, con caídas en los índices de referencia y en empresas exportadoras. Los sectores más expuestos son:

Automoción : tradicionalmente uno de los más afectados por las tensiones arancelarias, especialmente las grandes marcas alemanas y francesas.

: tradicionalmente uno de los más afectados por las tensiones arancelarias, especialmente las grandes marcas alemanas y francesas. Agroalimentario : productos como el vino, el queso o el aceite de oliva han sufrido en el pasado el impacto de medidas similares.

: productos como el vino, el queso o el aceite de oliva han sufrido en el pasado el impacto de medidas similares. Tecnología y farmacéutico: Trump ha amenazado además con aranceles adicionales de hasta el 250% para algunos productos de estos sectores si la UE no cumple el acuerdo.

La UE, por su parte, ha dejado claro que está preparada para responder con contramedidas si Washington activa los aranceles del 35%. Von der Leyen ha insistido en la «apertura del mercado europeo», pero advierte que no dudará en proteger los intereses de los Veintisiete si se materializan las amenazas estadounidenses.

Una negociación marcada por la desconfianza

El proceso de negociación ha estado plagado de desconfianza mutua. Trump ha defendido desde el inicio la necesidad de «reciprocidad» en las relaciones comerciales, asegurando que la UE ha protegido durante años a sus sectores estratégicos frente a la competencia estadounidense. Por su parte, la Comisión Europea intentó inicialmente un acuerdo de «aranceles cero», que fue rechazado de plano por Washington. El resultado es un pacto de mínimos que, aunque evita una guerra comercial inmediata, deja abierta la puerta a nuevas crisis si alguna de las partes no cumple con lo pactado.

Perspectivas y próximos pasos

El acuerdo entrará en vigor el próximo 8 de agosto, siete días después de lo previsto inicialmente. A partir de esa fecha, la UE deberá empezar a ejecutar las inversiones comprometidas y a intensificar la compra de productos y servicios estadounidenses. Las empresas europeas están a la espera de conocer los detalles de cómo se canalizarán esas inversiones y qué sectores recibirán el grueso de los fondos.

La administración Trump, por su parte, se reserva el derecho de imponer de inmediato los aranceles del 35% si detecta incumplimientos. Esta situación genera una presión inédita sobre los gobiernos europeos, que deberán equilibrar la protección de sus intereses industriales con la necesidad de evitar una guerra comercial de consecuencias imprevisibles para el crecimiento económico y el empleo en el continente.

Claves para entender el conflicto

El comercio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea supera los 2 billones de dólares anuales, lo que convierte a ambas regiones en socios económicos imprescindibles.

Las inversiones exigidas por Trump equivalen al 3,5% del PIB europeo, una cifra que ha generado debate sobre la viabilidad y el impacto a medio plazo de este tipo de compromisos.

El acuerdo marca un cambio de tendencia en la política comercial global, con un giro hacia el proteccionismo y la exigencia de reciprocidad en las relaciones entre grandes bloques económicos.

En definitiva, el pulso lanzado por Donald Trump a la Unión Europea marca un nuevo capítulo en la evolución del comercio internacional. La amenaza de aranceles del 35% si no se cumplen las inversiones pactadas sitúa a Bruselas ante un difícil dilema: cumplir las exigencias estadounidenses o prepararse para una nueva oleada de medidas proteccionistas que podrían alterar profundamente el panorama económico global.