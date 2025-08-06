¡VERGONZOSO! De cada 100€ más, te quitan 57€

En el primer trimestre de 2025, la presión fiscal en España ha alcanzado cifras obscenas.

Si tomamos los datos oficiales, los impuestos sumaron 173.325 millones de euros, frente a un PIB trimestral de 411.209 millones.

Esto nos da una presión fiscal del 42,2%.

Pero la verdad es aún peor: si miramos el incremento respecto al trimestre anterior, vemos que los impuestos crecieron 11.396 millones, mientras que el PIB solo creció 19.989 millones.

Eso significa que la presión fiscal marginal real es del 57%: por cada 100 euros extra que produce la economía, el Estado se queda con 57. Un expolio silencioso que asfixia a familias, autónomos y empresas. Y, mientras tanto, el Gobierno sigue gastando sin control.

📊 Datos oficiales: Ministerio de Hacienda y Contabilidad Nacional.