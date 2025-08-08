Sánchez convierte España en la Argentina de los Kirchner: los ‘ñoquis’

El brutal e inveterado absentismo laboral argentino es inseperable de los denominados «ñoquis», empleados públicos que asistían a sus trabajos solo para cobrar su salario a fin de mes, sin cumplir efectivamente con sus tareas.

Este término, de origen despectivo, aludía a la supuesta ineficiencia y clientelismo en el sector público, donde algunos conseguían empleos por conexiones políticas más que por mérito.

La expresión «ñoquis» también conecta con una tradición porteña: en Buenos Aires, es costumbre comer ñoquis los días 29 de cada mes, una práctica que se remonta a inmigrantes italianos, quienes, según la leyenda, compartían este plato económico al final del mes cuando escaseaban los recursos, simbolizando austeridad y comunidad.

La relación entre ambos conceptos refleja una crítica social a la falta de productividad y una mirada irónica hacia ciertas prácticas laborales en el contexto del peronismo histórico.

Pues parece que ha llegado a España, donde la economía vive un momento de contraste.

Por un lado, los datos oficiales celebran la creación de empleo, pero por otro, el absentismo laboral y el paro crónico cuestionan la solidez real del mercado de trabajo.

El fenómeno ya supera el millón y medio de personas que, cada día, no acuden a su puesto.

Las comparaciones con la Argentina de los Kirchner surgen por la combinación de altas cifras de ausencias, un paro estructural que no remite y dudas sobre la verdadera naturaleza de la recuperación laboral.

El absentismo, en máximos históricos

Durante el primer trimestre de 2025, la cifra diaria de empleados que no acude a trabajar superó los 1,5 millones. De ellos, más de 1,1 millones están de baja médica, un aumento del 5% respecto al trimestre anterior. Este absentismo equivale al 7% de las horas pactadas, una cifra solo superada durante los peores momentos de la pandemia y que se ha mantenido en niveles récord desde entonces.

Si nos fijamos en las comunidades autónomas, destacan Canarias y País Vasco con tasas del 9,1%, muy por encima de la media nacional. Otras regiones como Cantabria, Galicia y Asturias también superan el 8%, mientras que Baleares y Madrid presentan las tasas más bajas, en torno al 5,6% y 6,2% respectivamente.

Causas del absentismo: salud, organización y cultura

Las razones detrás de esta oleada de absentismo son múltiples. Por un lado, los problemas de salud, tanto física como mental, explican la mayoría de las bajas. Los trastornos musculoesqueléticos representan casi la mitad de los días de ausencia, seguidos por trastornos mentales, cuya incidencia ha crecido de forma significativa desde 2019. La duración media de las bajas también ha aumentado, pasando de 26 días en 2019 a más de 30 en 2024.

Pero no todo se reduce a motivos médicos. El fenómeno refleja también factores organizativos, sociales y culturales. La gestión de las bajas, la percepción del trabajo y la relación con las empresas han cambiado tras la pandemia. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo resume así: el absentismo es un “mal endémico” que deja en la cuerda floja a muchas empresas, especialmente pymes, y afecta a la competitividad y al clima laboral.

El coste económico del absentismo

El impacto económico es innegable. Solo en 2025, el absentismo laboral costará a las empresas españolas más de 32.000 millones de euros, según estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). El número de procesos de baja iniciados superará los 9,2 millones este año, con un crecimiento del 10% respecto a 2024.

Este coste, según las patronales empresariales, es “inasumible” y afecta directamente a la eficiencia y rentabilidad, especialmente en sectores industriales (donde la tasa de absentismo alcanza el 8,1%) y en servicios esenciales como la sanidad, donde supera el 10%.

La controversia de los datos de empleo y el “fijo discontinuo”

A pesar de los mensajes optimistas del Gobierno, muchos analistas y sindicatos advierten que las cifras oficiales de paro no reflejan la situación real. El uso masivo del contrato “fijo discontinuo” ha distorsionado las estadísticas: trabajadores que no están empleados de forma continua, pero que no figuran como parados, maquillan el dato final de desempleo.

En julio de 2025, el paro solo bajó un 0,06% respecto al mes anterior, una cifra marginal en comparación con años anteriores. Además, el paro de larga duración sigue siendo elevado y el fenómeno del “paro crónico” afecta a cientos de miles de personas que, o bien han salido de las estadísticas, o bien encadenan periodos de inactividad con contratos intermitentes.

Comparaciones con la Argentina de los Kirchner

El paralelismo con la Argentina de la era Kirchner se utiliza para ilustrar un modelo donde el empleo público, los subsidios y las distorsiones estadísticas ocultan problemas estructurales del mercado laboral. En España, la proliferación de contratos discontinuos, el repunte del absentismo y la falta de reformas profundas recuerdan a los analistas económicos a la deriva que sufrió Argentina en términos de productividad y sostenibilidad fiscal.

La tendencia preocupante es que, pese a los récords de empleo anunciados, la economía española está perdiendo millones de horas de trabajo cada mes. Según datos recientes, solo en el primer trimestre de 2024 se perdieron más de 76 millones de días laborales por incapacidad temporal, lo que equivale a 4,6 días por cotizante.

¿Qué soluciones se plantean?

Las empresas y organizaciones empresariales reclaman medidas urgentes para atajar el absentismo. Entre las propuestas destacan:

Reducción de la duración innecesaria de las bajas médicas, especialmente aquellas que superan los 365 días.

Mejoras en la coordinación entre mutuas y sanidad pública para agilizar la reincorporación de los trabajadores.

y para agilizar la reincorporación de los trabajadores. Cambios en la regulación de los contratos “fijo discontinuo” para reflejar mejor la realidad del empleo.

Iniciativas para mejorar la salud mental y física en el entorno laboral, con especial atención a la prevención.

Mirando al futuro: un mercado laboral en la encrucijada

La situación actual plantea un reto enorme para la economía española: revertir la tendencia del absentismo, mejorar la calidad del empleo y garantizar la competitividad empresarial en un entorno cada vez más exigente. El debate público sigue abierto sobre si las políticas actuales están orientadas a resolver los problemas de fondo o si, como alertan algunos expertos, solo están maquillando una realidad que puede volverse insostenible a medio plazo.

Mientras tanto, millones de horas no trabajadas cada semana y un mercado laboral menos eficiente ponen en cuestión la solidez de la recuperación económica en España. El absentismo ya no es solo una cuestión de números: se ha convertido en el termómetro del verdadero estado de salud del empleo y, quizás, en el mayor reto para el futuro inmediato del país.