Desde 2018 hasta 2024, la renta bruta de los hogares españoles ha crecido un +39,3%, un aumento razonable teniendo en cuenta la inflación y la recuperación económica.

¿Pero cuánto ha subido la recaudación del IRPF en el mismo periodo? Nada menos que un +58%.

Hemos hecho una simulación sencilla: si Hacienda hubiera recaudado en proporción al aumento real de la renta, habrían ingresado 15.444 millones de euros menos.

Es decir, ese es el dinero de más que han sacado de tu bolsillo sin necesidad de subir el tipo impositivo. Esto demuestra cómo la falta de deflactación del IRPF y el uso del sistema fiscal como una máquina recaudatoria encubierta está exprimiendo a las familias.

📉 No es que ganes más, es que te quitan más por ganar lo mismo.

📌 La trampa silenciosa de Hacienda: te suben los impuestos sin tocar una sola ley.