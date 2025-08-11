La gran mentira

¡Prepárense para una de esas noticias de verano que pasan más desapercibidas que una declaración de la renta!

Parece que la Agencia Tributaria Catalana, esa joya de la corona del «procés», no va a estar lista para gestionar el IRPF hasta 2028. Sí, han oído bien, 2028. Justo cuando pensábamos que la hoja de ruta independentista iba a toda máquina, nos anuncian un retraso de dos años, incumpliendo el acuerdo con ERC.

La Generalitat nos asegura que no están «vendiendo humo» y que todo se debe a la falta de personal y recursos, como si montar una hacienda paralela fuera cosa de dos tardes.

Mientras tanto, nos toca seguir con la Hacienda de siempre, la que, según ellos, nos expolia.

En este vídeo, analizamos este nuevo episodio de la «diarrea» de datos y plazos, donde parece que el único plan que tienen es seguir aplazando el plan.