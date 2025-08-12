  • ESP
Si el Gobierno lo permite

¿Por qué Madrid recauda 2,5 veces más que Cataluña?

¿Se desinfla el motor de Cataluña? En el primer semestre de 2025, mientras España crece, la recaudación de Cataluña se queda a medio gas.

En este vídeo destripamos los datos de la Agencia Tributaria que el «establishment» no quiere que veas.

Madrid ha vuelto a demostrar por qué es el verdadero motor económico del país, recaudando una cifra abrumadora de 62.781.206 miles de €, con un impresionante crecimiento del 10,4%.

Mientras tanto, Cataluña se conforma con 25.218.946 miles de € y un crecimiento del 5,8%, muy por debajo de la media nacional del 10%. Pero lo más humillante es que la Comunidad Valenciana, con 10.083.248 miles de € y un crecimiento del 20,8%, ha logrado un crecimiento en valores absolutos de 1.733.135 miles de €, superando el crecimiento catalán, que fue de solo 1.371.471 miles de €.

Estos son los datos que demuestran la cruda realidad de nuestra economía. No te dejes engañar, los números no mienten. ¡Dale play y prepárate para ver cómo los mitos se caen a pedazos!

