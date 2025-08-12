¿Por qué Madrid recauda 2,5 veces más que Cataluña?

¿Se desinfla el motor de Cataluña? En el primer semestre de 2025, mientras España crece, la recaudación de Cataluña se queda a medio gas.

En este vídeo destripamos los datos de la Agencia Tributaria que el «establishment» no quiere que veas.

Madrid ha vuelto a demostrar por qué es el verdadero motor económico del país, recaudando una cifra abrumadora de 62.781.206 miles de €, con un impresionante crecimiento del 10,4%.

Mientras tanto, Cataluña se conforma con 25.218.946 miles de € y un crecimiento del 5,8%, muy por debajo de la media nacional del 10%. Pero lo más humillante es que la Comunidad Valenciana, con 10.083.248 miles de € y un crecimiento del 20,8%, ha logrado un crecimiento en valores absolutos de 1.733.135 miles de €, superando el crecimiento catalán, que fue de solo 1.371.471 miles de €.

Estos son los datos que demuestran la cruda realidad de nuestra economía. No te dejes engañar, los números no mienten. ¡Dale play y prepárate para ver cómo los mitos se caen a pedazos!