Las grandes mentiras del crecimiento español

El INE acaba de publicar los datos del PIB del segundo trimestre y la manipulación es tan evidente que salta a la vista. Todo el mundo sabe que el PIB real es el PIB nominal descontando la inflación, pero en España, parece que las matemáticas no funcionan igual. Según los datos oficiales, el PIB Nominal creció un 1,25%.

Pero la inflación en ese mismo período fue del 1,4%, lo que matemáticamente debería haber provocado un decrecimiento del PIB real. Sin embargo, el INE nos dice que el PIB Real creció un 0,73%. ¿Alguien puede explicar este milagro económico?

Y la cosa no termina ahí. La Formación Bruta de Capital (inversión) en términos nominales decreció un 0,11%, pero inexplicablemente crece un 2,11% en términos reales. Las Exportaciones de Bienes cayeron un 1,10% a precios corrientes, pero según el INE ¡crecen un 1,54% en términos reales!

Esto no es un error de cálculo, es una manipulación flagrante de las cifras que afecta directamente a tu bolsillo y a la credibilidad de nuestra economía.

En este video, desglosamos punto por punto por qué estos números son imposibles y qué significa este engaño para todos los ciudadanos.