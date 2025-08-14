Si el Gobierno lo permite

¡España en la cuerda floja!

Archivado en: Economía

En este vídeo analizo la preocupante situación económica de Francia: un gasto público que ha crecido un 24% desde 2019, un PIB que solo sube un 20,1% y una deuda disparada un 38,4% hasta el 113,1% del PIB.

Bruselas ya exige a Francia recortar 43.800 millones de euros (1,5% del PIB) para frenar el desastre.

El problema: España sigue la misma senda… pero más rápido.

Con Pedro Sánchez, el gasto público ha subido un 37,2%, el PIB un 27% y la deuda se acerca peligrosamente a la francesa, con un 32,4% más desde 2019 y ya en el 101,8% del PIB (partiendo del 98%).

Si seguimos así, España se verá obligada a recortar hoy el equivalente a 24.000 millones de euros… y como no lo hagamos, cada día estaremos más cerca de una crisis económica de primer nivel.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]