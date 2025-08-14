¡España en la cuerda floja!

En este vídeo analizo la preocupante situación económica de Francia: un gasto público que ha crecido un 24% desde 2019, un PIB que solo sube un 20,1% y una deuda disparada un 38,4% hasta el 113,1% del PIB.

Bruselas ya exige a Francia recortar 43.800 millones de euros (1,5% del PIB) para frenar el desastre.

El problema: España sigue la misma senda… pero más rápido.

Con Pedro Sánchez, el gasto público ha subido un 37,2%, el PIB un 27% y la deuda se acerca peligrosamente a la francesa, con un 32,4% más desde 2019 y ya en el 101,8% del PIB (partiendo del 98%).

Si seguimos así, España se verá obligada a recortar hoy el equivalente a 24.000 millones de euros… y como no lo hagamos, cada día estaremos más cerca de una crisis económica de primer nivel.