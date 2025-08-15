En la España de Sánchez un ciudadano necesita invertir 16 años de su salario para comprar una vivienda

La ilusión de estrenar casa propia se ha convertido, para muchos españoles, en un objetivo que parece cada vez más lejano. Mientras los precios de la vivienda siguen escalando sin freno, los salarios no acompañan, y el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda se sitúa en niveles nunca vistos en la historia reciente.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, comprar una vivienda en España implica un esfuerzo financiero monumental. Un trabajador medio necesita, según los últimos informes sindicales, más de 52 años de salario neto dedicando el 40% de su sueldo —el umbral recomendado— para poder afrontar el pago de una vivienda media. Este dato supone un récord negativo y marca una brecha profunda entre el coste de la vivienda y la capacidad adquisitiva real de la mayoría de la población.

En grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, la situación es aún más dramática: el precio de un piso puede suponer entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros. Si nos fijamos en el caso concreto de los jóvenes, apenas el 25% de quienes llegan a los 30 años pueden acceder a una vivienda en propiedad, y la edad media de emancipación se ha disparado hasta los 30 años, cuatro más que la media europea.

El precio de la vivienda ha subido un 77,2% desde 2015.

Los salarios sólo han crecido un 22% en el mismo periodo.

El acceso a la vivienda en propiedad ha caído al 73,4%, el nivel más bajo desde que existen registros.

Auge sin precedentes en la compraventa de viviendas

A pesar de las dificultades, la compraventa de viviendas se ha disparado durante el primer semestre de 2025, registrando un crecimiento del 20,1% respecto al año anterior y firmando el mejor mayo desde 2007. En cifras absolutas, se han cerrado más de 60.000 operaciones mensuales, impulsadas tanto por la adquisición de vivienda nueva (con un incremento interanual del 40%) como de segunda mano.

Este dinamismo en el mercado se explica por varios factores:

Bajada de los tipos de interés y condiciones hipotecarias más favorables.

Mayor confianza del comprador y optimismo en el sector.

Fuerte demanda extranjera, que ya representa casi el 15% de las operaciones.

Incremento de la tasa de ahorro de los hogares, animados por la expectativa de que los precios seguirán subiendo.

Sin embargo, la oferta de vivienda nueva sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda y cerrar el déficit acumulado desde la pasada década, lo que mantiene la presión alcista sobre los precios.

Desigualdad territorial y brecha generacional

El esfuerzo necesario para comprar una vivienda varía enormemente según la zona. En Jaén, por ejemplo, se necesitan 3 años de ingresos familiares para acceder a una vivienda media, mientras que en Palma de Mallorca la cifra se dispara a casi 12 años. El contraste es aún más acusado si se compara la situación de los trabajadores de diferentes sectores: en Madrid, un empleado de hostelería necesitaría 58 años de salario para comprar una vivienda, mientras que uno del sector industrial en Valencia requeriría 27 años.

La situación es especialmente crítica para los jóvenes y los trabajadores con empleos temporales o a tiempo parcial. El 14,8% de la juventud vive fuera del hogar familiar, la peor cifra desde 2006, y la posibilidad de acceder a la vivienda se reduce de forma drástica en los tramos de menor edad y renta.

El impacto social y las propuestas de solución

La vivienda se ha convertido, según alertan los sindicatos y los organismos internacionales, en un “lujo inalcanzable” para el grueso de la clase trabajadora. Ni la compra ni el alquiler resultan opciones viables para una parte creciente de la población, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras, donde los precios son más altos y la presión de la demanda extranjera es mayor.

Entre las propuestas para revertir esta situación destacan:

Ampliar el parque público de vivienda social.

Regular los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Frenar la especulación inmobiliaria.

Establecer el precio de la vivienda como indicador estructural para la negociación salarial.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario español vive una paradoja: nunca se han vendido tantas viviendas desde la burbuja de 2007, pero nunca había sido tan difícil para la mayoría acceder a una vivienda digna. El reto es, por tanto, monumental: garantizar el derecho a la vivienda sin frenar el dinamismo de un sector clave para la economía.

El futuro del acceso a la vivienda en España dependerá, en buena medida, de la capacidad de las instituciones para adaptar las políticas públicas a una realidad que cambia a gran velocidad, y de la voluntad de abordar de frente un problema que afecta, cada vez más, a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.