La España de Sánchez mantiene 6 millones de personas al día que no trabajan pese a poder hacerlo

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, España presume de cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social, superando los 21,8 millones de ocupados y alcanzando el menor número de parados en un mes de julio desde 2007.

Sin embargo, la realidad laboral esconde una paradoja difícil de ignorar: más de 6 millones de personas en edad y capacidad de trabajar no lo hacen, según estimaciones recientes.

Este fenómeno va mucho más allá de las cifras oficiales de paro y apunta a un reto estructural de fondo.

Las estadísticas del SEPE muestran que el paro registrado bajó en julio hasta los 2,4 millones de personas, encadenando seis meses consecutivos de descenso y marcando mínimos en desempleo femenino y juvenil.

No obstante, uno de cada cuatro desempleados de la zona euro se genera en España, lo que sitúa al país a la cabeza del desempleo en la región.

En el caso de los jóvenes, la tasa de paro sigue superando el 24%, duplicando la media europea y afectando a casi 445.000 menores de 25 años.

El desempleo femenino alcanza mínimos históricos, pero sigue representando más del 60% del total de parados.

A estas cifras hay que sumar las llamadas «bolsas de inactividad»: personas que, aunque no figuran en las listas oficiales del paro, tampoco trabajan ni buscan empleo de forma activa. Aquí entran desde desanimados por la falta de oportunidades hasta quienes prolongan su formación o se acogen a distintas prestaciones.

Absentismo laboral: el otro agujero negro del mercado de trabajo

Uno de los factores más preocupantes es el absentismo laboral, que ha vuelto a alcanzar máximos históricos en 2025. Según los últimos informes, cada día una media de 1,52 millones de personas no acude a su puesto de trabajo, de los cuales más de un millón se encuentran de baja médica y el resto se ausentan por otras causas no relacionadas con incapacidad temporal. Este fenómeno supone que, de cada 100 empleados, casi 7 no están presentes en su trabajo a diario, con el consiguiente impacto en productividad y costes para empresas y administraciones.

Entre los motivos del absentismo destacan:

Bajas médicas por enfermedad común, que ya superan el 5,5% de las horas pactadas y con una duración media de más de 43 días.

Permisos retribuidos, ausencias injustificadas y otras circunstancias no médicas.

Sectores especialmente afectados: industria, servicios a edificios y jardinería, y servicios sociales.

Por comunidades, País Vasco, Canarias y Galicia presentan los mayores niveles de absentismo, mientras que Baleares y Madrid se sitúan en el extremo contrario.

¿Quiénes son los “mantenidos de Sánchez”?

La expresión, muy utilizada en algunos medios, hace referencia a ese conjunto de ciudadanos que, sin estar empleados, reciben algún tipo de prestación o subsidio público. El debate se intensifica en un contexto donde el Gobierno presume de récords de afiliación, pero el número de personas mantenidas por el Estado, según estimaciones, ronda los seis millones.

Parados con prestación por desempleo.

Beneficiarios de subsidios asistenciales, rentas mínimas y el Ingreso Mínimo Vital.

Personas en baja médica prolongada.

Inactivos que no buscan empleo pero podrían trabajar.

El coste económico de esta situación no es menor: solo el absentismo laboral supuso en 2024 más de 37.000 millones de euros para la economía nacional.

El reto de la activación: empleo de calidad y políticas eficaces

El Gobierno defiende que la creación de empleo es sólida y que la reforma laboral ha reducido la temporalidad. Sin embargo, la estructura del mercado laboral español sigue lastrada por una alta dualidad y dificultades para activar a millones de personas que permanecen fuera del circuito productivo.

La tasa de actividad, especialmente entre jóvenes y mayores de 55 años, sigue por debajo de la media europea.

El envejecimiento demográfico y la emigración reducen la población activa, complicando aún más la recuperación.

Las empresas denuncian dificultades para cubrir vacantes en sectores clave, a pesar del elevado número de inactivos.

Europa mira a España: el epicentro del desempleo en la eurozona

Uno de cada cuatro desempleados de la zona euro reside en España. A pesar de la mejora relativa, el país continúa liderando el paro juvenil y general en la región, junto a Grecia e Italia. Las instituciones europeas insisten en la necesidad de reformas estructurales que incentiven la activación, reduzcan el absentismo y mejoren la empleabilidad.

Radiografía de la inactividad: ¿cuántos y por qué no trabajan?

Grupo Estimación 2025 (personas) Parados registrados (SEPE) 2.404.606 Ausentes diarios por absentismo 1.523.000 Inactivos “potencialmente activables” 2.000.000 – 2.500.000 TOTAL Cerca de 6.000.000

Los motivos son múltiples: desde el desánimo hasta la falta de incentivos, pasando por bajas médicas prolongadas y una estructura de prestaciones que, en algunos casos, desincentiva la reincorporación al empleo.

El futuro del empleo: automatización, productividad y cohesión social

El debate sobre la sostenibilidad del sistema productivo y el Estado del bienestar se agudiza en un contexto de digitalización acelerada y desafíos demográficos. La automatización amenaza con agravar la inactividad si no se acompaña de políticas activas de empleo y formación. Por otro lado, la cohesión social depende en gran medida de la capacidad para reducir el número de “mantenidos” y aumentar la tasa de ocupación real.

España se juega mucho en los próximos meses: la recuperación de la actividad, la integración de millones de personas en el mercado laboral y la mejora de la productividad serán claves para sostener el crecimiento y evitar que la brecha entre los que trabajan y los que no lo hacen siga ampliándose.