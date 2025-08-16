Gastamos menos que Grecia o Portugal en prevención de incendios

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un informe demoledor:

España dedica solo 211 millones de euros de Fondos Europeos a la prevención de riesgos, mientras Portugal invierte 621 millones y Grecia 837 millones.

El dato es todavía más indignante si consideramos que España es 3,8 veces más grande que Grecia y 5,5 veces más extensa que Portugal… y que somos el segundo país que más fondos recibe de la UE.

La pregunta es clara: ¿Es esto una dejación de funciones contra nuestro propio país? ¿Se puede permitir semejante abandono mientras el campo arde y el presidente sigue de vacaciones?

Los incendios no se apagan solo con bomberos, sino con políticas y prevención. Y ahí, una vez más, España falla estrepitosamente.