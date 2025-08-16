Si el Gobierno lo permite

Todo lo que toca, lo hunde. Pedro Sánchez es gafe

Archivado en: Economía

Pedro Sánchez acumula un historial que parece una maldición:

A su mujer le regala una cátedra sin título y está siendo investigada por un juez.

Su hermano tendrá que sentarse ante un juez acusado de varios delitos.

Del clan del Peugeot, 1 en la cárcel (Cerdán) y 2 investigados (Ábalos y Koldo).

El Fiscal General, a punto de ser juzgado.

Anuncia 100 millones de turistas para este año y el turismo se enfría: Según el INE, en junio solo llegaron un 1,9% más de turistas que el año anterior, muy lejos del +11% que teníamos el año pasado. C

aídas preocupantes en mercados clave: Francia -0,5%, Países Bajos -5,7%, Estados Unidos -4,2%.

El país arde en incendios masivos, cuando el presidente se va de vacaciones

¿Casualidad o un patrón? Porque en el “efecto Sánchez” parece que todo lo que toca… lo hunde.

Los mejores productos para el hogar

PRODUCTOS DEL HOGAR
Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]