Todo lo que toca, lo hunde. Pedro Sánchez es gafe

Pedro Sánchez acumula un historial que parece una maldición:

A su mujer le regala una cátedra sin título y está siendo investigada por un juez.

Su hermano tendrá que sentarse ante un juez acusado de varios delitos.

Del clan del Peugeot, 1 en la cárcel (Cerdán) y 2 investigados (Ábalos y Koldo).

El Fiscal General, a punto de ser juzgado.

Anuncia 100 millones de turistas para este año y el turismo se enfría: Según el INE, en junio solo llegaron un 1,9% más de turistas que el año anterior, muy lejos del +11% que teníamos el año pasado. C

aídas preocupantes en mercados clave: Francia -0,5%, Países Bajos -5,7%, Estados Unidos -4,2%.

El país arde en incendios masivos, cuando el presidente se va de vacaciones

¿Casualidad o un patrón? Porque en el “efecto Sánchez” parece que todo lo que toca… lo hunde.