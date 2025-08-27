Nos estamos cargando a las empresas

El Gobierno presume de crecimiento, de creación de empleo y de estabilidad económica.

Pero cuando uno se mete en los datos de Eurostat, la realidad que aparece es muy distinta: un auténtico atraco silencioso a los empresarios españoles. Entre 2018 y 2025, el PIB nominal de España ha crecido un 38%.

Un avance lógico para una economía que, con altibajos, se ha ido recuperando tras la pandemia.

Sin embargo, en ese mismo período, las cotizaciones sociales que pagan los empresarios han subido un 55%. Es decir, un ritmo muy superior al crecimiento económico real.

👉 ¿Qué significa esto en cifras? Que las empresas han pagado 48.334 millones de euros más de lo que habrían debido aportar si las cotizaciones hubiesen crecido en línea con el PIB.

Cada año, las empresas cargan con un sobrecoste añadido que asfixia su competitividad y reduce su capacidad de contratar, invertir y crecer. Mientras tanto, el Gobierno vende este aumento como “solidaridad” y “justicia social”, cuando en realidad es un impuesto encubierto sobre el trabajo y la producción. Este atraco silencioso no sale en titulares, pero se paga en cada nómina, en cada empresa que no puede contratar, en cada emprendedor que se piensa dos veces si merece la pena abrir un negocio en España.

📉 Conclusión: el sector productivo sostiene a pulso un Estado que solo sabe gastar más, mientras el margen para generar riqueza y empleo se achica día tras día.