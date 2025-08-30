Si el Gobierno lo permite

La marquesa de la muerte

Archivado en: Economía

Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, fue alabada por su política ambiental.

Pero ahora afloran graves fallos estructurales en su legado: Tras la DANA de Valencia ( más de 220 muertos por no limpiar los cauces de las rieras) y el apagón de abril, han estallado más crisis: incendios devastadores y falta de planes de prevención.

Comunidades autónomas llevan tres años esperando un decreto con directrices comunes sobre incendios que Ribera prometió en 2022… y que nunca llegó.

Su política hídrica ha enfrentado a agricultores con trasvases polémicos y su cruzada contra la energía nuclear ha desatado nuevas contradicciones desde su posición en la UE.

Además, proteger al lobo con categorías tan estrictas elevó los ataques al ganado en un 47% solo en Castilla y León.

Este vídeo profundiza en un “ministerio verde” con fallos en cadena que huelen a dejadez, no a sostenibilidad.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]