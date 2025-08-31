Caso Koldo explicado: 10 hitos y el dinero perdido

El caso Koldo se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción política en España de la última década. La investigación arrancó con la gestión de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia y, poco a poco, ha revelado una red de favores, enchufes y mediaciones internacionales donde sobresalen nombres como Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, las cifras son contundentes: más de 60 millones de euros en adjudicaciones públicas y al menos 16,5 millones en comisiones vinculadas a los contratos investigados. El foco está especialmente sobre los 5 millones «desaparecidos» en supuestas mordidas que habrían sido repartidas entre varios implicados, según la instrucción judicial.

Línea temporal: los 10 hitos clave del caso

Marzo 2020: Durante la pandemia, el Ministerio de Transportes adjudica contratos millonarios para la compra de mascarillas a empresas vinculadas a intermediarios cercanos al entorno político del ministerio. Adjudicaciones a Soluciones de Gestión: La empresa gestionada por Víctor de Aldama recibe contratos por valor de hasta 60 millones de euros. Comisiones bajo sospecha: La Fiscalía y la UCO cifran las comisiones cobradas por la trama en unos 16,5 millones. De Aldama admite haber recibido entre 3,5 y 4 millones solo en comisiones. Los audios incriminatorios: Telemadrid publica grabaciones donde se escucha a Koldo García gestionando favores y mediando incluso en tensiones diplomáticas México-España. Favores y enchufes: Los audios revelan que García facilitó el acceso a cargos y contratos para afines durante la etapa Ábalos. Investigación policial: La UCO incauta documentos clave, como el archivo «Mascarillas», donde Aldama calculaba sus posibles ingresos. Prisión provisional: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, entra en prisión preventiva por su presunta participación en el amaño. Auto del Tribunal Supremo: El juez Leopoldo Puente cifra las mordidas principales en más de cinco millones e insiste en que pueden haber participado más personas físicas y jurídicas. Rastro del dinero: La UCO sigue sin localizar el destino final del botín principal; parte se habría gastado en chalets y alquileres de lujo. Negaciones y defensas: Tanto Koldo García como otros investigados niegan ser cabecillas o haber cobrado comisiones; algunos se presentan como víctimas políticas.

¿Dónde están los 5 millones?

El gran misterio que rodea al caso es el destino final del dinero. Los investigadores consideran probado que al menos cinco millones acabaron en manos de Ábalos, Koldo García y otros colaboradores cercanos, aunque los indicios apuntan a un reparto más amplio. El juez subraya que este «botín» supone un porcentaje muy bajo respecto al volumen total adjudicado (más de 60 millones), por lo que sospecha que hay beneficiarios aún no identificados.

Detalles sobre el reparto:

Parte del dinero se utilizó para asegurar comunicaciones mediante teléfonos seguros (88.199 euros).

Se han detectado gastos en alquileres elevados y chalets vinculados a algunos implicados.

Aldama reconoce haber entregado dinero directamente a varios cargos políticos e intermediarios.

Nuevos audios y mediaciones internacionales

En las últimas horas, los audios publicados por Telemadrid han añadido una nueva dimensión al escándalo: muestran cómo Koldo actuaba como mediador no solo en adjudicaciones locales sino también en conflictos diplomáticos entre México y España. Además, se revela cómo utilizaba su posición para facilitar «enchufes» a agentes afines y otros beneficiarios durante la gestión pública con Ábalos al frente.

Esta información refuerza la idea de que el alcance del caso va más allá del mero cobro ilícito: abarca una red clientelar con ramificaciones internacionales.

Impacto político y reacción institucional

La magnitud del caso ha provocado reacciones desde todos los ámbitos políticos:

El Gobierno sostiene públicamente que «no habrá impunidad con la corrupción».

El PSOE ha tratado de desvincularse institucionalmente mientras varios miembros relevantes están siendo investigados o han ingresado en prisión preventiva.

La oposición exige responsabilidades políticas inmediatas y mayor transparencia sobre el destino del dinero desaparecido.

Tablas clave para entender cifras

Concepto Cifra estimada Adjudicaciones públicas totales 60 millones € Comisiones cobradas 16,5 millones € Mordidas principales >5 millones € Contratos principales 9 Gasto en teléfonos seguros 88.199 €

El papel central de Ábalos, Koldo García y Aldama

El exministro José Luis Ábalos aparece como figura clave por su capacidad para facilitar adjudicaciones desde Transportes. Su exasesor, Koldo García, es señalado como intermediario principal tanto por los testimonios como por los documentos incautados. Por su parte, Víctor de Aldama reconoce abiertamente ante el Supremo haber gestionado las mordidas e incluso haber repartido dinero entre altos cargos políticos.

Las investigaciones continúan abiertas ante la imposibilidad actual de rastrear todo el dinero perdido.

Piezas pendientes del puzzle

Quedan incógnitas importantes:

¿Quiénes fueron todos los beneficiarios reales?

¿Dónde está exactamente el grueso del dinero?

¿Qué impacto tendrá la publicación completa de los audios pendientes?

Mientras tanto, cada nueva revelación amplía un escándalo que ya marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción política española.