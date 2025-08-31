La deuda pública de España marca récord con Sánchez: 1,69 billones en junio

Apenas iniciado el verano, España ha batido un nuevo récord en su historia fiscal: la deuda pública alcanzó en junio los 1,69 billones de euros, un máximo nominal nunca visto hasta la fecha. Sin embargo, y pese al crecimiento en volumen, el peso de la deuda sobre la economía nacional —el ratio deuda/PIB— ha descendido hasta el 103,4%, casi dos puntos menos que hace un año, según confirma el Banco de España. Este doble movimiento, aumento absoluto y descenso relativo, ofrece una fotografía compleja de las finanzas públicas: una economía que resiste y crece, pero a la vez arrastra un pasivo que no deja de incrementarse en términos absolutos.

La cifra de 1,69 billones representa un crecimiento interanual del 4% y un avance mensual del 1,7%. El Estado, con 1,534 billones, asume el grueso del endeudamiento, seguido de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En esta última, el endeudamiento ha escalado hasta los 126.000 millones, un 8,6% más que hace un año, impulsado principalmente por préstamos estatales para cuadrar la Tesorería.

¿Menos presión o más vulnerabilidad?

El hecho de que el ratio deuda/PIB baje no implica necesariamente una mayor salud fiscal, pero sí mitiga los riesgos a corto plazo. El crecimiento económico ha sido clave: el PIB ha crecido lo suficiente para absorber parte del incremento del pasivo, suavizando la presión relativa sobre las cuentas públicas. La explicación es sencilla: una economía más grande soporta mejor una deuda mayor.

No obstante, el volumen absoluto sigue creciendo y, con él, el coste financiero. El pago de intereses y la refinanciación de vencimientos suponen un reto creciente, sobre todo en un contexto de tipos de interés todavía elevados y un calendario de amortizaciones exigente. La deuda per cápita continúa su escalada, lo que a medio plazo puede afectar tanto a la capacidad de gasto público como a la presión fiscal futura.

Las previsiones oficiales y los desafíos

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda hasta el 101,7% del PIB a finales de 2025, y seguir bajando progresivamente: 98,4% en 2027, 90,6% en 2031 y 76,8% en 2041. Sin embargo, alcanzar el umbral del 60% que exige Bruselas antes de 2041 se antoja lejano y, por ahora, sin un calendario concreto.

Por su parte, la AIReF calcula que sería necesario un ajuste fiscal de más de tres puntos del PIB entre 2025 y 2040 para garantizar una senda decreciente y sostenible, y alerta de que en un escenario inercial, la deuda podría repuntar en las próximas décadas si no se acometen reformas estructurales.

La composición de la deuda también revela diferencias entre administraciones. El Estado asume la mayor parte, pero las comunidades autónomas han elevado su endeudamiento hasta superar el 21% del PIB, con casos como Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña muy por encima de la referencia legal. Las corporaciones locales, en cambio, han conseguido reducir ligeramente su pasivo.

Empleo: ¿la otra cara de la moneda?

El debate sobre la sostenibilidad de la deuda pública llega en paralelo a las previsiones sobre el mercado laboral. Un reciente informe de Adecco anticipa una tasa de paro por debajo del 10% en 2025, concretamente en el 9,6%, lo que supondría mínimos históricos recientes y una resistencia notable del empleo a pesar de la desaceleración del PIB. Sin embargo, las dudas persisten: la temporalidad y el paro juvenil siguen siendo lastres estructurales, y el dinamismo del mercado laboral podría verse amenazado si el crecimiento económico se resiente o si el coste financiero de la deuda limita la inversión pública y el gasto social.

Entre los analistas, el optimismo se matiza con cautela: la reducción del paro estructural requerirá reformas profundas, y la evolución de la deuda pública puede condicionar el margen de maniobra del Gobierno para abordar estas reformas.

Claves para entender el momento actual

Máximo histórico nominal: La deuda pública de España nunca había alcanzado los 1,69 billones de euros.

La deuda pública de nunca había alcanzado los 1,69 billones de euros. Descenso del ratio deuda/PIB: El crecimiento del PIB permite que la presión relativa baje, aunque la deuda absoluta sube.

El crecimiento del PIB permite que la presión relativa baje, aunque la deuda absoluta sube. Coste financiero al alza: El pago de intereses sigue creciendo, lo que puede tensionar las cuentas públicas si la senda de reducción no se acelera.

El pago de intereses sigue creciendo, lo que puede tensionar las cuentas públicas si la senda de reducción no se acelera. Desigualdad territorial: Algunas comunidades autónomas presentan ratios de endeudamiento muy superiores a la media nacional.

Algunas comunidades autónomas presentan ratios de endeudamiento muy superiores a la media nacional. Previsiones laborales en debate: El paro podría bajar del 10%, pero la calidad del empleo y la estabilidad a largo plazo siguen siendo retos.

Año Deuda (% PIB) Deuda (billones €) 2024 105,3 1,62 2025 (junio) 103,4 1,69 2025 (final previsto) 101,7 — 2027 98,4 — 2031 90,6 — 2041 76,8 —

Un futuro condicionado por la deuda

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, la economía española navega entre dos aguas: la confianza que genera el crecimiento y el peso persistente de la deuda pública. El desafío reside en mantener el ritmo económico para seguir reduciendo el ratio deuda/PIB, al tiempo que se afronta el reto del envejecimiento poblacional, la presión sobre la Seguridad Social y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas sin sacrificar la inversión ni el gasto social.

El resultado será decisivo para el bienestar futuro de millones de ciudadanos y para la credibilidad internacional de España como economía sólida en el seno de la Unión Europea. La marea de la deuda sigue alta, y el barco necesita mantenerse firme en el horizonte de la estabilidad.