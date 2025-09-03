Nos embargan en Australia

España acaba de sufrir un nuevo varapalo judicial internacional.

El Tribunal Federal de Australia ha condenado a nuestro país a pagar 469 millones de euros por impagos relacionados con las renovables.

En total, ya son 26 fallos en contra de España en arbitrajes internacionales, con un coste acumulado de 1.870 millones de dólares.

El Gobierno intentó escudarse en la “inmunidad soberana”, pero la justicia australiana lo rechazó por completo. Esto abre la puerta a que los fondos afectados embarguen activos españoles en el extranjero, desde instalaciones industriales hasta contratos de empresas públicas como Navantia, tanto en Australia como en EE.UU. o Reino Unido.

Un nuevo golpe a la credibilidad internacional de España y a su seguridad jurídica.