El oro bate récords ante expectativas de recorte de tipos del Fed

El precio del oro ha alcanzado esta semana un nuevo máximo histórico, superando la barrera de los 3.550 USD por onza. El impulso llega en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre sobre el rumbo de la economía global. Las expectativas de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) han sido el principal catalizador del movimiento alcista, reforzando el atractivo del metal precioso como refugio seguro ante la inestabilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas.

Los analistas internacionales apuntan a que el oro podría escalar hasta los 4.000 USD/onza si se materializan recortes adicionales y persiste la búsqueda global de activos defensivos.

si se materializan recortes adicionales y persiste la búsqueda global de activos defensivos. El nerviosismo en torno a los datos macroeconómicos estadounidenses y la desaceleración industrial en China alimentan la demanda de activos no correlacionados con el ciclo económico.

A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, la narrativa dominante en los mercados gira en torno a las decisiones que pueda adoptar el Fed en las próximas reuniones. Los futuros descuentan ya con claridad un escenario de bajadas graduales a partir del último trimestre, ante señales de enfriamiento económico y menor presión inflacionista.

Por qué el oro es ahora el activo estrella

La fortaleza del oro en este ciclo se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales:

Caída del rendimiento real de los bonos : A medida que los bancos centrales preparan recortes, la rentabilidad ofrecida por la deuda pública ajustada por inflación disminuye, restando atractivo al dólar y favoreciendo al oro.

: A medida que los bancos centrales preparan recortes, la rentabilidad ofrecida por la deuda pública ajustada por inflación disminuye, restando atractivo al dólar y favoreciendo al oro. Incertidumbre política y geopolítica : Las elecciones estadounidenses, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y las tensiones en Oriente Medio siguen generando volatilidad.

: Las elecciones estadounidenses, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y las tensiones en Oriente Medio siguen generando volatilidad. Demanda institucional creciente: Bancos centrales y grandes fondos incrementan sus posiciones ante el temor a episodios inflacionarios o crisis sistémicas.

En este entorno, el oro no solo cumple su tradicional función defensiva, sino que se consolida como activo estratégico para diversificar carteras ante escenarios extremos.

Estrategias recomendadas para inversores

Para quienes buscan exposición al oro o desean reforzar su perfil defensivo, estas son las recomendaciones más valoradas por expertos:

Considerar posiciones en ETFs respaldados por oro físico o fondos indexados globales para aprovechar la liquidez y reducir riesgos operativos.

Mantener una asignación moderada (5%-10% del patrimonio) dentro de carteras diversificadas como protección frente a shocks financieros.

No perseguir precios tras subidas verticales; esperar consolidaciones o retrocesos técnicos para construir posiciones sólidas.

Los inversores deben vigilar especialmente los movimientos del dólar, las decisiones del Fed y cualquier señal inesperada desde Asia o Europa que pueda alterar el equilibrio actual.

Ibex 35: rally histórico pero con signos de maduración

El Ibex 35 ha protagonizado un año excepcional, con subidas superiores al 27%, impulsado por el dinamismo bancario y la rotación hacia valores defensivos. El selectivo español se mueve actualmente entre los 14.700 y 15.400 puntos, rozando máximos no vistos desde 2007 gracias al tirón acumulado por entidades como BBVA o Banco Sabadell, cuyo valor bursátil ha llegado a triplicarse desde 2022.

Sin embargo, tras varios meses consecutivos al alza, crecen las voces que aconsejan prudencia ante posibles correcciones técnicas:

El sector bancario muestra signos claros de agotamiento tras su espectacular rally.

Analistas prevén una fase final de 2025 más volátil y con oportunidades menos generalizadas.

Firmas como XTB sitúan su objetivo para final de año incluso por debajo del nivel actual, anticipando un posible ajuste técnico hacia la zona de los 13.960 puntos.

A pesar de ello, muchas casas recomiendan mantener exposición selectiva a valores defensivos (utilities, energéticas) y explorar oportunidades en renovables (como Acciona Energía) o defensa (Indra), sectores favorecidos por el crecimiento del gasto público europeo.

Predicciones económicas: entre optimismo cauteloso y riesgos latentes

La proyección para los próximos meses combina optimismo moderado con advertencias claras:

La economía española mantiene un entorno benigno gracias al tirón del consumo interno y una inflación contenida.

La clave estará en cómo impacten los recortes de tipos anunciados tanto en Europa como en EE.UU., así como la evolución política tras las elecciones presidenciales estadounidenses.

El Ibex podría consolidar niveles actuales o incluso buscar nuevos máximos si se cumplen previsiones optimistas sobre crecimiento empresarial y estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, hay que vigilar varios riesgos:

Un giro inesperado en la política monetaria podría frenar el apetito por activos cíclicos.

La persistencia de conflictos comerciales o geopolíticos puede penalizar sectores sensibles.

Las valoraciones empiezan a mostrar señales puntuales de sobrecompra, especialmente tras rallies tan prolongados.

Recomendaciones concretas para inversores

Ante este escenario mixto, conviene:

Mantener carteras equilibradas, combinando valores defensivos con apuestas selectivas en sectores con alto potencial.

No sobreponderar excesivamente bancos tras su rally; buscar diversificación real incorporando renovables e infraestructuras.

Utilizar herramientas como opciones barrera o ETFs sectoriales para limitar riesgos durante episodios de alta volatilidad.

En cuanto al oro:

Aprovechar retrocesos técnicos para aumentar exposición estructural como cobertura macroeconómica.

Evitar estrategias especulativas apalancadas dada la alta sensibilidad a movimientos bruscos del mercado.

Las próximas semanas serán cruciales para definir si el oro confirma su ascenso hacia los 4.000 USD/onza —como vaticinan algunas casas internacionales— o si asistimos a una fase correctiva tras alcanzar máximos históricos. Por su parte, el Ibex 35 ofrece aún oportunidades atractivas, pero exige mayor selectividad e inteligencia táctica en la gestión del riesgo.

Nada indica que haya llegado el momento de abandonar el mercado; sí es tiempo, sin embargo, de extremar disciplina y mantener un enfoque profesional. El refugio seguro sigue siendo imprescindible cuando soplan vientos tan cambiantes.