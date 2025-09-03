La UE avisa al Gobierno Sánchez de que en España hay un desvío en déficit estructural ‘inaceptable’

La tensión entre Bruselas y el Gobierno de España se ha intensificado en las últimas horas tras la publicación del último informe de la Comisión Europea, que pone el foco en el preocupante desvío del déficit estructural español.

El desfase supera ya el 4% del PIB, situando al país fuera de los márgenes recomendados por la Unión Europea y despertando inquietud sobre la capacidad del Ejecutivo para reconducir las cuentas públicas a corto plazo.

La advertencia europea no es un simple toque de atención: Bruselas considera incompatible el actual nivel de déficit con los objetivos de estabilidad pactados en los tratados comunitarios.

Si no se ajusta el gasto, la amenaza de sanciones y restricciones presupuestarias se cierne sobre el horizonte político y económico español.

La recomendación final es clara: España debe adoptar cuanto antes medidas correctoras para estabilizar su déficit estructural y garantizar la viabilidad futura del Estado social.

Bruselas espera reformas fiscales profundas —no meros ajustes contables— que devuelvan confianza a mercados e instituciones.

La advertencia está sobre la mesa; ahora toca decidir entre corregir rumbo o asumir las consecuencias económicas y políticas.

El gasto público dispara el déficit: ¿crisis estructural?

El análisis presupuestario revela una situación inédita: España cerrará 2025 con un gasto público que supera los 800.000 millones de euros, un salto histórico impulsado por factores estructurales y coyunturales. Entre los motores de este aumento destacan:

Revalorización automática y presión demográfica en pensiones (+11.000 M€).

(+11.000 M€). Subida salarial en empleados públicos (+10.000 M€).

Compromisos en defensa derivados del rearme europeo (+17.000 M€).

Incremento del coste financiero por intereses de deuda (+6.500 M€).

Partidas crecientes para sanidad (+5.500 M€) y educación (+3.500 M€).

Inversiones extraordinarias exigidas por la UE.

Todo ello sin que se hayan abordado reformas estructurales en profundidad, lo que lleva a los expertos a hablar abiertamente de un modelo fiscal al borde del colapso.

Déficit estructural y deuda pública: la tormenta perfecta

El déficit básico del sistema de pensiones es especialmente alarmante: según estimaciones recientes, solo las pensiones acumulan un desfase superior al 4% del PIB, con una tendencia claramente ascendente en los próximos años. La deuda pública se sitúa ya cerca del 101% del PIB, el cuarto peor dato de toda la UE.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) confirma que el ritmo de reducción de la deuda se ha desacelerado, pasando de una bajada anual de 3,3 puntos a apenas 1 punto en 2025. Mientras tanto, recomienda al Gobierno garantizar el cumplimiento estricto de la regla de gasto europea y nacional, así como publicar mensualmente las cifras reales para mejorar la transparencia fiscal.

Bruselas exige reformas urgentes: vivienda y tributación en el punto de mira

Más allá del control presupuestario, Bruselas reclama al Gobierno Sánchez abordar reformas que afectan directamente a la cohesión social y económica.

Incide en la rrgencia para ampliar la oferta pública y asequible de vivienda, muy por debajo del promedio europeo (1,5% frente al 9% comunitario); culminar la reforma pendiente de la Ley del Suelo para reducir plazos y eliminar cuellos administrativos, contener el crecimiento descontrolado del alquiler turístico que presiona aún más sobre los precios. Además, emplaza a adoptar medidas fiscales adicionales para sostener el sistema público ante el envejecimiento demográfico y el aumento imparable del gasto en pensiones.

Bruselas advierte que si no se actúa pronto, estos desequilibrios pueden convertirse en freno para los flujos migratorios internos, el crecimiento laboral y la propia competitividad internacional española.

El riesgo real: sanciones europeas y pérdida de credibilidad

La advertencia europea no es meramente técnica. La Comisión recalca que mantener un déficit estructural superior al 4% del PIB pone en peligro la estabilidad financiera nacional y comunitaria. Si España no ajusta sus cuentas antes del cierre presupuestario, se expone a sanciones automáticas previstas por las reglas fiscales europeas.

El clima institucional refleja ya una clara desconfianza hacia las promesas fiscales del Ejecutivo español. Bruselas demanda hechos, no solo compromisos. La presión para adoptar reformas tributarias es creciente: será necesario subir impuestos o recortar gasto social para cumplir con los criterios exigidos por la UE en materia presupuestaria y sostenibilidad a largo plazo.

Este escenario tiene ramificaciones directas sobre los próximos Presupuestos Generales para 2026. Las partidas comprometidas —pensiones, defensa, sanidad— restringen cada vez más el margen de maniobra político. Los analistas advierten que cualquier desviación adicional agravará aún más la presión sobre la deuda pública y dificultará cumplir con las reglas europeas.

En paralelo, los debates económicos proliferan también en plataformas como YouTube PD Europa, donde expertos analizan semanalmente las implicaciones internacionales de estas decisiones. La credibilidad financiera internacional está en juego: inversores globales monitorizan cada movimiento fiscal ante el riesgo real de colapso o intervención comunitaria.