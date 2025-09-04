Moody’s equipara la solvencia de Cataluña a la de Guatemala y la deja muy lejos de Madrid

La imagen financiera de Cataluña atraviesa uno de sus momentos más delicados. El último informe de Moody’s ha situado la solvencia de la región al nivel de países como Guatemala, marcando una distancia abismal respecto a Madrid. Esta comparación, más que anecdótica, refleja el estigma que arrastra la Generalitat por el bajo rating que le asignan las principales agencias internacionales.

Moody’s otorga a Cataluña una calificación Ba1 (positiva), considerada «bono basura» y fuera del grado de inversión. Este estatus implica un riesgo crediticio sustancial, lo que dificulta gravemente el acceso a financiación en condiciones favorables. Los inversores internacionales utilizan estas notas para identificar el nivel de riesgo, y la diferencia respecto a Madrid es contundente: la comunidad madrileña ostenta un Baa1, un escalón por encima y dentro del grado de inversión, alineado con la deuda soberana española.

Cataluña afronta vencimientos de deuda por 41.961 millones hasta 2030, casi el triple que Madrid, cuya factura asciende a 30.199 millones. Este calendario asfixiante no solo presiona las cuentas públicas catalanas, sino que obliga a recurrir constantemente a los mecanismos estatales como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para los líderes políticos regionales, esta dependencia es vista como una salida humillante, especialmente para quienes defienden una mayor autonomía o incluso la independencia.

Por si fuera poco, Moody’s añade actualmente una perspectiva positiva al rating catalán, lo que abre una mínima esperanza para mejorar las condiciones financieras si se produce algún cambio estructural o político relevante en los próximos meses.

Comparación internacional y paradojas económicas

Lo llamativo es que, pese a que Cataluña tiene un PIB per cápita cercano a los 35.000 euros, su calificación coincide con la de Guatemala, país cuyo PIB per cápita ronda los 5.942 euros. Esta paradoja evidencia hasta qué punto el rating no depende únicamente del tamaño económico, sino sobre todo del historial financiero, los riesgos políticos y el marco institucional.

Madrid, en cambio, mantiene su rating alineado con la deuda soberana española y ostenta una nota sobresaliente según Fitch y DBRS (A), mientras que Cataluña apenas logra un BBB ante esas mismas agencias. La brecha es clara: Madrid accede sin problemas a los mercados financieros internacionales; Cataluña sigue atada a las ayudas estatales y paga un coste extra por su reputación deteriorada.

Efecto perverso de la quita y las tensiones políticas

La quita de deuda autonómica anunciada por el Gobierno central se presenta como una solución parcial para aliviar el lastre financiero catalán. Sin embargo, varias agencias advierten sobre el «riesgo moral» que supone premiar a los menos austeros. Según Moody’s y otras entidades internacionales, esta medida puede mejorar la percepción sobre Cataluña entre los inversores pero debilitará la solvencia global de España en el largo plazo.

Desde Madrid se rechaza frontalmente cualquier tipo de condonación o reducción selectiva. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que no aceptarán pagar «a escote» el despilfarro ajeno ni sumarse a lo que consideran privilegios injustificados para Cataluña. Esta postura se ha convertido en doctrina única entre los barones autonómicos del Partido Popular.

Factores clave detrás del bajo rating catalán

La caída en las calificaciones crediticias catalanas comenzó tras la crisis financiera global de 2008 y se agravó con episodios políticos internos como el procés independentista. Desde entonces, ningún gobierno autonómico ha logrado recuperar un nivel similar al madrileño.

Los factores que pesan sobre Cataluña incluyen:

Alto volumen y concentración de vencimientos en pocos años.

Dependencia estructural del Estado para acceder a liquidez.

Incertidumbre política recurrente.

Déficit fiscal persistente.

Falta de consenso sobre reformas estructurales.

Estas circunstancias dificultan cualquier mejora rápida del rating y alimentan una ansiedad constante en las autoridades regionales por lograr una quita o reestructuración sustancial.

Impacto en inversores y financiación futura

El bajo rating catalán mantiene alejados a los grandes fondos internacionales. El estigma especulativo limita tanto las opciones como las condiciones del endeudamiento futuro. Mientras Madrid puede financiarse con holgura en los mercados internacionales y aprovechar tipos más bajos, Cataluña debe conformarse con mecanismos estatales más costosos y menos flexibles.

Las grandes agencias insisten en que cualquier mejora dependerá no solo de reformas económicas o fiscales, sino también del clima político y la capacidad para gestionar vencimientos sin recurrir sistemáticamente al Estado central.

El debate nacional sobre igualdad financiera

El debate sobre la quita no se limita solo al plano económico; tiene profundas ramificaciones políticas y sociales. El Gobierno español ultima una condonación parcial sin consultar ni siquiera con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lo que ha generado críticas sobre transparencia y rigor técnico.

Algunos expertos temen que esta operación pueda crear incentivos perversos para otras comunidades autónomas menos disciplinadas financieramente. Además, existe preocupación entre inversores por el impacto global en el rating soberano español si se generaliza este tipo de medidas excepcionales.

En definitiva, mientras Moody’s equipara hoy la solvencia catalana con países emergentes latinoamericanos y deja muy atrás a Madrid, el reto para Cataluña será doble: recuperar credibilidad financiera ante inversores globales y demostrar capacidad para gestionar su deuda sin depender permanentemente del Estado.